新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、プロ野球日本一を決める戦い『SMBC日本シリーズ2025』（以下、日本シリーズ）福岡ソフトバンクホークス 対 阪神タイガースの2試合を無料生中継する。対象となる試合は、10月30日（木）阪神甲子園球場にて行われる第5戦、11月1日（土）にみずほPayPayドーム福岡で実施される第6戦だ。

パシフィック・リーグ（以下、パ・リーグ）とセントラル・リーグ（以下、セ・リーグ）のクライマックスシリーズ優勝チームが日本一を懸けて戦う、日本シリーズ。

パ・リーグ覇者の福岡ソフトバンクホークスは、タレントぞろいの強力打線が生み出す圧倒的な攻撃力でパ・リーグを連覇。厚い選手層でクライマックスシリーズも突破し、2年連続の日本シリーズの舞台で昨年の雪辱を狙う。

一方、2年ぶりにセ・リーグ王者に返り咲いた阪神タイガースは、盤石の投手陣、勝負強い打線のつながりでクライマックスシリーズも勝ち上がり、2年ぶりの日本一を目指す。

第5戦の解説は糸井嘉男氏と西岡剛氏が務める。二人に今回の日本シリーズのキーマンを尋ねたところ、糸井氏は阪神・佐藤輝明選手、ソフトバンク・柳田悠岐選手を挙げ、「それぞれの並外れたポテンシャルに期待します」とコメント。

一方西岡氏は、阪神・近本光司選手、森下翔太選手、佐藤輝明選手、ソフトバンク・周東佑京選手、柳田悠岐選手、山川穂高選手と、両チームの上位打線を鍵として挙げた。

「このメンバーがどう機能するか。またはレギュラーシーズンではあまり活躍しなかったラッキーボーイがでてくるのか」と期待のコメントを寄せている。

2025年のプロ野球を締めくくる、日本一を目指す最終決戦。日本シリーズはぜひ「ABEMA」にてご視聴ください。

■■10月30日(木) 『SMBC日本シリーズ2025』第5戦

阪神タイガース対福岡ソフトバンクホークス 「ABEMA」中継概要

・放送開始日時：2025年10月30日（木）午後5時50分〜

・放送URL：

・解説：糸井嘉男、西岡剛

・実況：田中大貴

■■11月1日(木) 『SMBC日本シリーズ2025』第6戦

阪神タイガース対福岡ソフトバンクホークス 「ABEMA」中継概要

・放送開始日時：2025年11月1日（土）午後6時20分〜

・放送URL：

・解説：西岡剛

・実況：足立清紀

【了】