大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、ポストシーズンで不振に苦しんでいる選手がいる。アンディ・パヘス外野手もその一人だが、デーブ・ロバーツ監督はテコ入れに含みを持たせつつも、同選手への信頼を強調している。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

パヘスはレギュラーシーズンでは156試合、打率.272、27本塁打、86打点と上々の数字を残したが、ポストシーズンでは12試合で打率.093と打撃不振に陥っている。

同メディアは「パヘスはポストシーズンを通して苦戦しているが、ロバーツ監督は24歳の彼に引き続き信頼を寄せている」としつつ、「彼に求めるのは、質の高い打席、出塁、3-2のカウントで勝つことだ。彼は非常に堅実な守備を見せており、それがスタメンで出場している大きな理由だ。9番打者としての役割では、攻撃の主軸を担うことを期待しているわけではないが、それでも貢献はしてほしい。他の選択肢も検討した。注意深く見守っている」というロバーツ監督のコメントを紹介。

続けて、「パヘスはWS第2戦で7回に安打を放ち、チームにとって2点目となる得点を挙げた。ここ数試合では明らかに調子を上げ、過去5試合のうち3試合で安打を記録している」と記している。

