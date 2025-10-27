ラグジュアリーホテルが自宅に？ロンドン最高峰の住宅プロジェクト「1 メイフェア(1 Mayfair)」

ラグジュアリー不動産デベロッパーの「コードウェル(Caudwell)」は、「ドーチェスター・コレクション」を、同社が手掛けるロンドン最高峰の住宅プロジェクト「1 メイフェア(1 Mayfair)」の運営パートナーとして選定した。本プロジェクトにおいてドーチェスター・コレクションは、物件管理、コンシェルジュなど、ホテルと同等のラグジュアリーなサービスを提供する。

本レジデンスは、サウス・オードリー・ストリートに位置し、パークレーンやハイドパークにも隣接している好立地。設計はニューヨークの建築家ロバート A.M.スターン率いる RAMSA、そしてデザインはパリを拠点とするアメリカ・チリ出身デザイナー、フアン・パブロ・モリニューによるレセプションホールやラウンジの内装デザインなど、豪華なメンバーによって監修されている。

今回最高峰の住宅として誕生する「１メイフェア」は、アパートメント、ペントハウス、タウンハウスを含む主要24邸のほか、スタッフ用スイート5室、そして中央庭園を囲むように設けられた格式あるホールやラウンジを備えている。加えて施設内には20メートルのプール、ジム、スパトリートメントルーム、地下駐車場、24時間警備、コンシェルジュ、バレーパーキングサービスなど、ドーチェスター・コレクションが運営する豪華な設備とサービスを完備しているのも大きな特徴だ。

また、本レジデンスの入居者には、ザ・ドーチェスターのレストランおよびサービスの優先予約特典も享受されている。というのも、1931年に開業したザ・ドーチェスターが徒歩3分の距離に位置しているので、お散歩感覚で訪れることが可能。ザ・ドーチェスターに店を構えるミシュラン三つ星「アラン・デュカス・アット・ザ・ドーチェスター」をはじめ、「ザ・グリル」「チャイナ・タン」などの有名レストラン、伝説的なバーやウェルネス・スパなども利用することができる。

まるで世界最高峰のラグジュアリーホテルに暮らしているかのような毎日が、ここでは実現できるのである。「1 メイフェア」の完成予定時期は2027年第1四半期。また、それに伴い2026年にモデルルーム公開と販売を開始予定である。ちなみに販売価格は3,500万ポンドからとなっている。

