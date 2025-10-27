ユヴェントスなどで活躍した元イタリア代表FWアレッサンドロ・デル・ピエロ氏が、公式戦8試合で未勝利と苦しむ古巣について語った。26日、『フットボール・イタリア』がコメントを伝えている。

ユヴェントスは26日、セリエA第8節でラツィオと対戦した。試合は9分、ラツィオがトマ・バシッチの得点で先制。対するユヴェントスは無得点に終わり、0－1でラツィオに敗れ、リーグ戦では5試合、公式戦では8試合を戦って未勝利となった。

デル・ピエロ氏はイタリアメディア『スカイ』で「彼（イゴール・トゥドール監督）を選手としても人としてもよく知っている。ユヴェントスは監督の問題ではなく、今シーズンの開幕からチームが団結し、結果につなげてきたかというより複雑な問題がある」と、かつてユヴェントスで共にプレーしたトゥドール監督だけの責任ではないと語った。

そして、「今夜のユヴェントスは活気があったし、悪くはなかった。引き分けが妥当な結果だったかもしれない」としたうえで、「いずれにせよ、監督を変えれば優勝できるわけではない。ユヴェントスはまだスタメンを固定できていない。トゥドール監督が固定したくないからではなく、数名の選手を除いて、パフォーマンスが安定していないからだ。イタリアや欧州の強豪を見れば、大抵のチームは重要な試合で先発する11名を決めている」と、ユヴェントスが不調に陥っている原因を分析した。

