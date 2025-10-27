大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、メジャーでも屈指の先発陣を擁している。現在行われているポストシーズンでも活躍が目立っているが、今オフのトレード市場でさらに強力な投手が加わる可能性もあるかもしれない。米メディア『ニューズウィーク』が報じた。

新戦力候補に挙がっているのは、デトロイト・タイガース所属のタリック・スクーバル投手。昨季サイヤング賞、最多勝、最優秀防御率、最多奪三振の4冠、今季も最優秀防御率を獲得している球界トップクラスの先発左腕だ。

同メディアは「木曜日、ジアスレチックのジム・ボウデン氏は、ドジャースがスクーバルの有力な移籍先の一つになる可能性が高いと主張した」としつつ、「タイガースは来季ポストシーズン争いに加わる態勢を整えているものの、ウィンターミーティングでスクーバルをトレードに出し、ドジャースをはじめとした豊富なファームシステムを持つ大規模球団との間で、可能な限り有利なトレードを模索する可能性が高い」というボウデン氏の見解を紹介。

続けて、「ドジャースがすでに10月を圧倒的な力で突破してきた豪華な先発陣に、まもなく2度目のサイヤング賞受賞者となる投手を加えることは、メジャーがやや不公平になりつつあるという見方に拍車をかけるだろう。他のチームも同様に彼を獲得する機会があったという事実を無視しているとはいえ」と記している。

