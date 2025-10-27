レアル・マドリードを率いるシャビ・アロンソ監督が、“エル・クラシコ”の勝利を振り返った。スペイン紙『マルカ』がコメントを伝えている。

26日にラ・リーガ第10節が行われ、首位レアル・マドリードは本拠地『サンティアゴ・ベルナベウ』で2位バルセロナと激突した。試合は22分、キリアン・エンバペの得点でレアル・マドリードが先制すると、バルセロナも38分にフェルミン・ロペスの得点で同点とした。それでもレアル・マドリードは43分、ジュード・ベリンガムの得点で再びリードを奪い、2－1でバルセロナに勝利した。

試合後、シャビ・アロンソ監督は「この勝利には特別な意味がある。まだシーズン序盤で、やるべきことはたくさん残っているが、良い感触をつかみたかった。今日のような戦い方を続けていくことが、今後に向けてカギになる」と、“エル・クラシコ”を制した喜びを口にした。

そして、「この試合の重みを感じながら戦っていた。だからこそ、この勝利は成長し、良い感覚を持ち続ける上でも、チームにとって非常に大きい。我々は常に“次の試合が1番重要”という意識で臨んでいる。エル・クラシコの重要性や影響力は他の試合よりも大きなものだが、あまり浮かれてはいけない。この勝利を楽しみ、次に進み続けることだ」と勝利の安堵を述べつつ、次の試合に目を向けた。

レアル・マドリードは次節、11月1日にホームでバレンシアと対戦する。

【ハイライト動画】レアル・マドリードvsバルセロナ