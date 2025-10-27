レアル・マドリードに所属するイングランド代表MFジュード・ベリンガムが、“エル・クラシコ”を振り返り、「とても重要な勝利だ」と語った。スペイン紙『ムンド・デポルティーボ』がコメントを伝えている。

26日にラ・リーガ第10節が行われ、首位レアル・マドリードはホームで2位バルセロナと対戦した。試合は22分、ベリンガムのアシストからキリアン・エンバペが得点し、レアル・マドリードが先制。38分にフェルミン・ロペスの得点でバルセロナに1点を返されたが、今度は43分にベリンガムの得点で再びリードし、レアル・マドリードが2－1でエル・クラシコを制した。

試合後、ベリンガムは『レアル・マドリードTV』のインタビューで「僕たちにとって非常に重要な勝利だ。長い間、彼らに負け続けていたけど、今日は僕たち全員にとって素晴らしい日になった。全員のハードワークで勝ち取った勝ち点3ポイントだ」と、昨季は4戦全敗を喫した宿敵に勝利した喜びを口にし、こう続けた。

「前半はボールを保持するたびに決定的なプレーができたし、シュートまで持ち込むことができた。後半は守備が光っていた。ミリトン、ハウセン、フェデ（フェデリコ・バルベルデ）、カレーラス、そして途中出場したカルバハルもとても良いプレーを見せてくれた。チームの全員が素晴らしいパフォーマンスを発揮した」

また、ベリンガムは自身のアシストとゴールについて「相手は高い位置でプレーするから、エンバペがいると楽に試合を運べる。だから反転してパスを出したんだ簡単だったよ。（ゴールは）多くの人は運が良かったと言うけど、僕にとってはボールがどこへ行くかを把握し、ボールが来たときに備えて適切なポジショニングをしたからこそなんだ。試合を理解することなんだよ」と語り、試合に対する理解の深さをうかがわせた。

