道の駅常総は10月25日から、秋の恒例イベント「道の駅常総ハロウィン2025」を開始した。期間は10月31日まで。

道の駅常総のハロウィン限定スイーツ

期間中は館内がハロウィン仕様となり、道の駅ならではの"地域で楽しむハロウィン"が楽しめる。

10月31日まで、TAMAGOYA常総レストランにて、「ハッピーハロウィン！」と声をかけた人に向けて、お菓子をプレゼントする。時間は各日9:00～17:00。

10月31日には、「箱の中身はなんだろうなゲーム」を開催。当日3,000円以上購入(合算可。TSUTAYAでの買い物は対象外)のレシートの提示で、ゲームに参加でき、正解者には景品をプレゼントする。

「ぼくとメロンとベーカリー。」では、各回の販売時間(9:00頃 11:20頃 13:20頃 15:20頃 土日のみ 16:00頃)の計4回、先着30組にハロウィンクッキーをプレゼントする。「ぼくとメロンとソフトクリーム。」では、期間中はすべてのソフトクリームメニューにチョコレートで作った目玉をトッピングする。

すべてのソフトクリームメニューに目玉が付く

「TAMAGOYA 常総ハウス」では、カスタードクリームと茨城県産かぼちゃを使った生クリームを詰めた「あふれるハロウィンシュー」、人気の天てりなめらかプリンをハロウィン仕様にした「天てりハロウィンプリン」を販売する。