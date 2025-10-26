昨年10月に『MEN'S NON-NO』(メンズノンノ)の専属モデルオーディションで準グランプリを受賞し、「Rakuten GirlsAward 2024 AUTUMN/WINTER」でモデルデビューを果たした、元横綱・三重ノ海の孫・嵐翔真。その後、モデル業に加え、バラエティ番組への出演、そして2026年公開の映画『恋愛上等！』で演技に初挑戦するなど活動の幅を広げている。今月18日に開催された「Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER」に出演した嵐にインタビューし、トレードマークの長髪へのこだわりなどを聞いた。

嵐翔真

1年ぶりのガルアワ出演となった嵐。190cmの抜群のスタイルとロングヘアで存在感を放ちながらランウェイを歩いた。

出演後、「今日はほんと楽しかったです! 動画を見返したら去年よりいいウォーキンができていたので安心しました! 正直、歩いている途中の記憶とか緊張しすぎてほぼないんですけど、終わった後になんか『ぷはぁっ』てなりました! 笑 楽しかったってことです!」と感想をコメント。

「今後は、メンズノンノモデルとしてもっと活躍してメンノンを盛り上げられる存在になりたいです! そして、役者としてももっと芝居のスキルを磨いて皆様に楽しんでいただけるようなエンターテイナーになります!」と抱負を語った。

身長190cmという恵まれた体格でモデルとして活躍している嵐。現在18歳ということで、まだ伸びている可能性があるのかなと思い、最新の身長を確認すると「もう少し伸びていると思いますが、190cmということにしています」と答え、「身長高いの嫌なんです。本当は175cmくらいがいいです(笑)。モデルとしてはありがたいなと思いますが、服がなかったりしますし」と驚きの本音を吐露した。

トレードマークのロングヘアへのこだわりを尋ねると、「普段は全くセットしないんです。結んだりするくらいで、これといったこだわりはあまりないですが、強いて言うなら、いつでもちょんまげは結えるようにしておこうかなと(笑)」と冗談交じりに回答。

ロングヘアは高校1～2年生頃からだそうで、「それまではほとんど坊主でした」と明かす。

「小学生で相撲をやっていた頃は髪が長かったですが、その後、バスケを始めて、『SLAM DUNK』がきっかけだったので、坊主に憧れて坊主にして。それ以降は伸ばしていましたが、中学の頃は反省ボーズが多かったです(笑)。顧問からちょっと怒られたりして」

髪を伸ばしたきっかけは「木村拓哉さん」とのことで、「木村さんのファッションもすごく好きで、アメリカンスタイルのファッションもバイカーファッションも大好きなんですけど、ロン毛がかっこいいなと思ってロン毛にしました」と説明。現在の木村は短髪だが、嵐は「今後も(ロン毛を)続けていきたいです」と話した。

また、美髪ケアについて尋ねると、「すぐドライヤーで乾かすとか、基本的なことをやっています。最近、風呂キャン(風呂キャンセル)という言葉が流行っていますが、ありえないです(笑)。風呂に入った方が髪がきれいになると思うので、風呂は入りましょう!」と語っていた。

■嵐翔真

2006年12月5日生まれ、東京都出身。2024年10月に『MEN'S NON-NO』専属モデルオーディションにて準グランプリ受賞し、「Rakuten GirlsAward 2024 AUTUMN/WINTER」でモデルデビュー。190cmの高身長を生かし、『MEN'S NON-NO』専属でのモデル業を中心に、バラエティ番組出演など幅広く活動中。2026年公開の映画『恋愛上等！』で演技初挑戦。