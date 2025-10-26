大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは近年、サンディエゴ・パドレスとのライバル関係が注目される機会が増えている。そのパドレスはマイク・シルト監督が10月中旬に電撃辞任したが、後任にドジャースOBが名乗りを上げているという。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

パドレス新監督に名乗りを上げたのは、現役時代にドジャース、パドレス、セントルイス・カージナルスの3球団で捕手としてプレーしたカルロス・エルナンデス氏。過去にパドレスやアリゾナ・ダイヤモンドバックスで捕手コーディネーターを務めた経験がある。

同メディアは「エルナンデスは最近、ジアスレチックのデニス・リン記者に対し、なぜ自分がその仕事に適任だと思うかを語った。彼は現在アナウンサーとして活躍しており、スペイン語圏のテレビ・ラジオ放送のメイン解説者として14シーズンを終えたばかりだ」としつつ、「サンディエゴでチャンピオンになりたい。優勝監督になりたい。他人と自分を比べたいわけではないけど、野球をするために生まれた人間として、成し遂げたいんだ。僕は野球をするためにここに来た。この美しい国で過ごした全ての年、キャリアの全てが野球なんだ」というエルナンデス氏のコメントを紹介。

続けて、「彼の経歴と熱意は称賛に値するが、ドジャースは同地区でプレーする限り、彼の優勝の夢を阻止するために全力を尽くすだろう」と記している。

