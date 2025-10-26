入れ替わりの激しいプロ野球の世界では、毎年のように数多くの選手が球界を去ることとなる。特に今オフは、実績十分の選手が続々と戦力外通告を受け、所属球団を退団することが決定している。そこで今回は、2025年オフにチームの戦力構想外となった大物投手を紹介したい。

又吉克樹

[caption id="attachment_231448" align="aligncenter" width="530"] 福岡ソフトバンクホークスの又吉克樹（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：179cm／76kg

・生年月日：1990年11月4日

・経歴：西原高 - 環太平洋大 - 四国・香川

・ドラフト：2013年ドラフト2位（中日）

歴代6位の通算173ホールドを記録している又吉克樹。FA加入4年目の今季は、プロ入り後初めて一軍登板なしに終わり、来季の戦力構想外となった。

香川オリーブガイナーズから2013年ドラフト2位で中日ドラゴンズに入団。ルーキーイヤーからブルペンの一角を担い、3年連続で60試合登板をクリアした。

その後は苦しんだシーズンもあったが、2021年には66試合登板、3勝2敗8セーブ33ホールド、防御率1.28の好成績を残した。

同年オフに国内FA権を行使し、福岡ソフトバンクホークスへの移籍を決断。

移籍初年度は、故障の影響を受けて31試合の登板となったが、3勝3敗14ホールド、防御率2.10と優秀な数字を記録。昨季は40試合登板、1勝1敗6ホールド、防御率3.54の数字を残した。

しかし今季は、激しい競争に敗れて開幕二軍スタートに。ファームで先発に転向するなど、試行錯誤を続けたが、一軍登板がないまま、シーズン終了。

オフには来季の戦力構想外が言い渡され、他球団で現役続行を目指すことになった。

