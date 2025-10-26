エールディヴィジ第10節が26日に行われ、アヤックスはトゥウェンテのホームに乗り込んだ。



日本代表DF板倉滉が今夏加入したアヤックスは、ここまで9試合を消化して勝ち点「16」を獲得し、6位につけている。ヨン・ハイティンハ監督の下、勝ち切れない試合も多く、首位フェイエノールトに「9」ポイント差を離されている状況。22日に行われたUEFAチャンピオンズリーグ（CL）のチェルシー戦に続き、スターティングメンバーに名を連ねた板倉は、クロアチア代表DFヨシプ・シュタロとセンターバック（CB）でコンビを組んだ。

試合は5試合負けなしと勢いに乗るトゥウェンテが先制に成功。CKにルート・ナイスタットが合わせると、クリスティアン・ヒリンソンがゴール前でコースを変え、4分にネットを揺らした。その後もトゥウェンテがサイド攻撃を中心に仕掛け続け、序盤の主導権を握る。

対するアヤックスは22分にカウンターからルーカス・ローザがゴール前まで侵入するも、シュートを放つことはできず。板倉もセットプレーからなんとかヘディングで合わせたが、シュートに勢いはなく、1点のビハインドで試合を折り返すことに。板倉はハーフタイムに交代し、45分間のプレーとなった。

後半に入り、アヤックスが試合を振り出しに戻す。ケネス・テイラーが左からクロスを上げ、ヴァウト・ヴェグホルストが競り合いを制し、ヘディングシュートを決める。さらに51分にはペナルティエリアに放り込まれたルーズボールに、オスカー・グルークがいち早く反応。ボレーシュートを沈め、アヤックスが2分間で逆転に成功。波に乗るアヤックスは56分、ヴェグホルストからラウール・モロとつなぎ、最後はミカ・マルセル・ゴッツはゴールに流し込み、リードを2点に広げた。

2点のビハインドを背負ったトゥウェンテは、64分にPKでリッキー・ファン・ウォルフスウィンケルが1点を返す。その後も反撃に出るトゥウェンテだったが、アヤックスが守り抜くことに成功。アヤックスが3－2で勝利を収め、リーグ戦3試合ぶりの白星を手にした。

【スコア】

トウェンテ 2－3 アヤックス

【得点者】

1－0 4分 クリスティアン・ヒリンソン（トゥウェンテ）

1－1 49分 ヴァウト・ヴェグホルスト（アヤックス）

1－2 51分 オスカー・グルーク（アヤックス）

1－3 51分 ミカ・マルセル・ゴッツ（アヤックス）

2－3 51分 リッキー・ファン・ウォルフスウィンケル（PK/トゥウェンテ）