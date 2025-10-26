プロ野球 最新情報（最新ニュース）

「SMBC日本シリーズ2025」第2戦（4戦先勝）福岡ソフトバンクホークス対阪神タイガースの試合が26日、みずほPayPayドーム福岡で開催。第2戦はソフトバンクが10-1で快勝し、対戦成績を1勝1敗とした。

先発はソフトバンクが上沢直之、阪神がジョン・デュプランティエでスタート。試合は初回から動きを見せた。

阪神は初回、2番・中野拓夢、3番・森下翔太の連続安打で1死二、三塁とする。ここで4番・佐藤輝明がタイムリーヒットを放ち、先制点を挙げた。

その裏、ソフトバンクも2死二、三塁のチャンスを迎えると、5番・栗原陵矢のタイムリーヒットで同点。続く6番・山川穂高がフェンス直撃の2点適時二塁打を放ち、逆転に成功した。

2回には、2死二塁から2番・周東佑京の適時三塁打を放って追加点。続く3番・柳町達が押し出し四球を選ぶと、4番・近藤健介もタイムリーツーベースを放ち、5点差に。阪神・デュプランティエをKOした。

さらにこの回、2死一、二塁とすると、阪神は2番手・岩貞祐太にスイッチ。ここで6番・山川が左中間に3点本塁打を放ち、リードを8点に広げた。

ソフトバンクは、5回にもルーキー・伊原陵人を攻め立て、2死一、三塁とする。すると3番・柳町の打席でバッテリーエラーがあり、10点目を挙げた。

先発した上沢は、6回1失点の好投を披露。後を継いだリリーフ陣も得点を与えず、10-1で大勝をおさめた。

第3戦は28日、阪神の本拠地・甲子園球場で行われる。

