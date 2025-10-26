津田健次郎“競馬"に興味津々「"選ばれし馬"じゃないと有馬記念には行けない…レースごとにカラーがあって凄くいい」

＜リスナーからのメッセージ＞
「日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』第1話を楽しく拝見しました。かっこよかったです！ ところで、津田さんはプライベートで競馬場に行かれたことはありますか？ もし行ったことがあれば、競馬の楽しみ方を教えてください！」
◆「競馬のことを詳しくなりたい」
津田：競馬場は……まだ行ったことがないので楽しみ方を教えられません（苦笑）。でも、今回「ザ・ロイヤルファミリー」で競馬場に行く機会がやっぱり多くて、“そんなところまで入れるの？”みたいな競馬ファン垂涎の場所だったり、競馬好きな人からすると「入ってみてー！」と思われそうなところでも撮影させていただくんですけど、そのありがたさを分かりきっていないんですよね。
例えば、トレセン（トレーニングセンター）だったり、競馬場の裏のほうに行ったり、僕が競馬ファンだったら、さらに熱い思いをしていたでしょうが、でも、その良さは理解しているつもりでございます。
僕は（競馬に関して）あまり詳しくないですけども、「ザ・ロイヤルファミリー」を通じていろんな知識が増えてきまして。セリフのなかにも出てくるんですけど、有馬記念っていうのはただ強いだけじゃダメなんだと。人気があってファンに支えられて、なおかつすごく強い“選ばれし馬”じゃないと有馬には行けないみたいな。そういうのがあるんだと思って、レースごとにカラーがあって凄くいいですよね。競馬のことをもうちょっと詳しくなりたいなと思いました。
