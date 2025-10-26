大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、左翼手の主力として起用してきたマイケル・コンフォート外野手にポストシーズンでは出場の機会を与えていない。このままでは、今オフの契約延長も見込みにくい状況だ。米メディア『マルカ』のオリビア・パーカー記者が言及した。

コンフォートは今季、シーズンを通して不調が続いていた。自身も「多くの困難な瞬間があったが、このレベルのチームに所属することで自分の役割を再調整せざるを得なかった」と認めつつ、シーズン終盤に順応し、成長した点を強調している。

しかし、コンフォートがドジャースで過ごした時間は短く、来季は契約しないだろうという見方が強まっている。その主な理由は、デーブ・ロバーツ監督の下では決定的な活躍を見せられていないにもかかわらず、年俸が高額であることだ。

厳しい立場に置かれたコンフォートについてパーカー氏は「彼は今後数か月でFA（フリーエージェント）となり、ドジャースで得ていた2000万ドル（約30億円）に近い契約を結ぶ可能性は低いが、彼の経験とシーズン終盤の復活により、MLBでは活躍し続けることができるかもしれない」と言及した。

