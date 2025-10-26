リヴァプールに所属するスコットランド代表DFアンドリュー・ロバートソンがチームの巻き返しを誓った。26日、クラブの公式サイトが同選手のコメントを伝えている。

プレミアリーグ第9節が行われ、リヴァプールはアウェイでブレントフォードと対戦。立ち上がりにダンゴ・ワッタラに先制点を許すと、45分にはケヴィン・シャーデに追加点を奪われる。前半アディショナルタイムにミロシュ・ケルケズが1点を返したものの、再びリードを2点差に広げられることに。終盤にモハメド・サラーが得点を挙げたが、最終的に2－3で敗戦を喫した。

リーグ戦開幕5連勝を飾っていたリヴァプールだが、この結果を受けて、リーグ戦4連敗。順位も暫定で6位まで後退することになった。

この試合で途中出場を果たしたロバートソンは、今シーズンから正式に副キャプテンに就任。ベテランとしてチームを支える同選手は、2017年夏に加入し、在籍8シーズン目を迎えている。試合後、リーグ戦4連敗を受けて「もっと頑張るだけ。ただそれだけだ」とコメント。プレミアリーグ王者の復活を誓い、「トレーニングでも試合でも、我々を取り戻さなければならない」と語り、次のように言葉を続けた。

「困難な状況から抜け出す唯一の方法は、より努力し、より走り、より自分を大切にしなければならない。ここ5、6試合の結果はまったく良くないが、この状況を打破できるのは僕たちだけだ」

「休む暇はないし、立て直す時間もない。試合、試合、試合と続いていく。でもすぐにプレーできるのは良いことかもしれない。僕らはもっと良いプレーをして、試合中の一貫性を示していく必要がある」

【動画】リヴァプールがリーグ戦4連敗



