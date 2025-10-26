有吉「NHK紅白歌合戦」3年連続3回目の司会に「本当に意外」これまでは“徒歩"で会場入り!?「NHKの人も引いていますから」

有吉弘行がパーソナリティをつとめるラジオ生放送番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER（サンドリ）」。10月のアシスタントはタイムマシーン3号・関太とアルコ＆ピース・酒井健太です。10月19日（日）の放送は、有吉が3年連続3回目の司会を務める「NHK紅白歌合戦」について語りました。

◆有吉「恥ずかしいじゃない」

12月31日（水）に放送される「第76回NHK紅白歌合戦」（以下：紅白）で、有吉が3年連続3回目の司会を務めることが発表されました。今回のオファーについて有吉は、「本当に意外で、すっかり（旅行用の）ホテルの予約をしておりましたけれども、そちらは急遽キャンセルさせていただいて、年末も仕事をさせていただくことになりました」と話します。

続けて、紅白の司会を務めるまでの歴史を振り返ることに。きっかけは2022年。当時、純烈とダチョウ倶楽部による合体ユニット・純烈♨ダチョウが、猿岩石のヒット曲「白い雲のように」を紅白で披露することが決定していました。それを知った有吉は「『なんで俺を出さないの？』『俺だって出してくれていいだろ』とごねたら、意見が通りまして（笑）」と話すと、関と酒井も驚きの声を上げます。そこからさまざまな縁が重なり、翌年の2023年から司会を務めています。

そんな有吉は、司会1年目から会場（NHKホール）まで徒歩で行っていることを明かし、「NHKの人も引いていますから」と苦笑い。しかも、去年は本来の入り口が分からず、「トラックの通用口から『すみません。私、紅白の司会をする者なのですが、ここを通らせてもらっていいですか……？』って聞いたら、『えっ!? いいですよ』って通してもらえた（笑）」いうエピソードを披露し、酒井は爆笑します。

一方、関が「そんなの堂々と正面の真ん中を（通ればいいのに）」と言及すると、有吉は「正面の真ん中は偉い人がいたり、記者がいたりするから『あいつ徒歩で来たよ』って言われたら恥ずかしいじゃない」と明かしていました。

＜番組概要＞

番組名：有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER

放送日時：毎週日曜 20:00～21:55

放送エリア：TOKYO FMをのぞくJFN全国25局ネット

パーソナリティ：有吉弘行

番組Webサイト：https://audee.jp/program/show/27400

音声コンテンツプラットフォーム 「AuDee（オーディー）」ではスペシャル音声も配信中！