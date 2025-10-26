大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、近年積極的な補強が目立っている。今オフもどの選手に狙いを定めるのか注目されているが、デトロイト・タイガース所属のタリック・スクーバル投手を引き抜く可能性もあるかもしれない。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。

スクーバルは昨季サイヤング賞、最多勝、最優秀防御率、最多奪三振とタイトルを総なめにし、今季も最優秀防御率を獲得している球界トップクラスの先発左腕。フリーエージェント（FA）までは残り1年あるが、球団は契約延長交渉が不調ならトレード放出を検討するのではと予想されている。

同メディアは「これまでの圧倒的な活躍と、FA前に再びサイヤング賞を獲得する可能性が高いことを考えると、スクーバルの次の契約の最低額は、2020年にゲリット・コール投手に提示された3億2400万ドルになる可能性が高い。今の市場動向を考慮すると、4億ドル規模の契約も間違いなく選択肢となるだろう」と指摘。

その上で、「タイガースはスクーバルを無償で失うことになると分かったなら、トレードの意思はあるのだろうか？もし答えが『イエス』なら、ドジャースが真っ先に交渉に名乗りを上げるチームの一つとなることはほぼ間違いないだろう。ドジャースのファームシステムは依然としてメジャー最強であり、トップクラスの投打プロスペクトの組み合わせは、タイガースが求める条件に合致する可能性がある」と指摘している。

