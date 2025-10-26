有吉「50年もやっていたってすごいねぇ！」長寿番組「くいしん坊！ 万才」終了について語る「番組のイメージが一番あるのは山下真司さん」

有吉弘行がパーソナリティをつとめるラジオ生放送番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER（サンドリ）」。10月のアシスタントはタイムマシーン3号・関太とアルコ＆ピース・酒井健太です。10月19日（日）の放送は、今年11月で番組終了が発表された「くいしん坊！ 万才」（フジテレビ系）について語りました。

◆50年の歴史に幕

1975年から放送されている長寿番組「くいしん坊！ 万才」（フジテレビ系）が、11月22日（土）に放送予定の特別番組をもって終了することが発表されました。これに有吉は「50年もやっていたってすごいねぇ！」と驚きの声をあげます。

続けて、番組の歴代レポーターについて触れ、「（現役レポーターの）松岡修造さんは25年もやっているんだって。ほかにも宍戸錠さんとか、村野武範さん、辰巳琢郎さん、宍戸開さんもやっていらっしゃいましたが、私のなかで番組のイメージが一番あるのは山下真司さん」とコメントしつつ、「この番組は……やりたかったですねぇ」とかねてからの願望を口にします。

ここで、有吉は「もし番組が続いて、松岡修造さんの次のレポーターを選ぶとしたら、誰が良かったと思う？」と2人に質問。酒井は武井壮さん、関はムロツヨシさんを挙げますが、「違います。正解は照英です」と有吉。料理を食べたときに「（リアクションが）かわいいじゃん？」と理由を説明すると、関も「おいしそうに食べるかぁ～」と納得した様子でうなずいていました。

