今日の運勢は？ ★10月27日（月）12星座占いランキング！ 第1位は乙女座（おとめ座）！ あなたの順位は何位…!?

2025年10月27日（月）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和7年）10月27日（月）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ 柚嬉（ゆずき）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は乙女座（おとめ座）！ あなたの星座は何位……？対人運も良く、明るい気分で過ごせるようです。今日は、周りに気を使いすぎることもなく、自分らしく活動できるため、やりたいものをどんどんやってみて。恋も積極的に動いてみましょう。周りの人から褒められるなど、嬉しいことがありそう。気になっていた人からも声をかけられ、新しい物事が動き出していくのを感じることでしょう。遊び感覚で、何かをやってみるのもアリ。好きなことを楽しめて、心がイキイキしてくるようです。感性が豊かな日でもあるので、芸術などに触れてみるのも良いでしょう。あなたを気にかけてくれる人の声に耳を傾けると◎言いたかったことを伝えるタイミングがありそうです。パートナーや恋人とじっくり語り合うのも良いでしょう。話しながら、前向きな未来が見えてくるようです。アクセサリーを身につけるとさらに運気アップに。困ったことがあれば、普段相談しない人にあえて話しかけてみると良いかも。自分とは異なる考え方に触れると、学べることが多いようです。散歩をするのもおすすめ。アイデアがわいてきそう。今日は、いつもよりおしゃれをすると上手くいきそう。好きなものなどを身につけていると、自信もわいてくることでしょう。華やかな場所などに出かけるのもおすすめ。非日常的な空間にいるとさらにパワーアップ！今日は、できることをコツコツ行っていくと良いでしょう。買い物をするときはちょっと注意が必要かも。足りているのにたくさん買ってしまいそう。恋愛においては悩みすぎないことが大事。自分のセンスを活かせるようなことを行うと◎とくにプライベートな空間を自分が好きなイメージで飾っていくと良いでしょう。部屋にいるとやる気もわいて、仕事などにも良い影響がある予感。単調なことを行っていると、眠くなったり、退屈に感じてしまうかも。気分が盛り上がるように工夫すると良いでしょう。用事を済ませた後に自分にご褒美を作っておくと上手くいきそう。サービス精神が旺盛になりやすいようです。相手が喜んでくれると、応えたくなるようですが、やりすぎは禁物です。心がすり減ってしまいそうなので、気をつけて。好きなことをする時間も持ちましょう。今日は、あまり無理をしないようにしましょう。仕事なども余裕を持って取り組んでみて。もしストレスを感じているならば、有酸素運動でリフレッシュをすると◎家族や恋人との時間を増やすのも良いでしょう。夢中になっていると、周りの声が耳に入らなくなってしまいそう。約束事などを忘れないよう気をつけましょう。ゆったりした音楽などを聞くと、心も落ち着いて仕事や勉強がはかどりそうです。今日は弁財天の縁日。2025年は巳の年、10月27日は「己巳の日」約60日に一度の金運Upの吉日。心機一転、人間関係や環境など現状を変えていきたい人は、お財布を新しくするのも吉です。ステージアップの応援が入る日です！■監修者プロフィール：柚嬉（ゆずき）池袋占い館セレーネ所属。都内最大手占い館や大手占いサイトにて圧倒的No.1の成績を誇り、“予約の取れない占い師”として活躍した伝説の占い師。現在はSATORI電話占いで活躍中。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/