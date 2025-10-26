「SMBC日本シリーズ2025」第2戦（4戦先勝）、阪神タイガース対福岡ソフトバンクホークスの試合が26日、みずほPayPayドーム福岡で開催される。試合開始に先立ち、両チームの先発メンバーが発表された。
ソフトバンクの先発は、今季12勝を挙げた上沢直之。CSファイナルステージ第3戦で先発した際は、6回2/3を投げて6失点を喫した。前回の悔しさを晴らすためにも、チームに勢いをつける投球を見せたい。
対する阪神は、ジョン・デュプランティエが先発マウンドに上がる。8月9日のヤクルト戦以来の一軍登板となるが、チームを2連勝に導けるか。
試合は、18時30分プレイボール予定となっている。
先攻：阪神タイガース
1番（中）近本光司
2番（二）中野拓夢
3番（右）森下翔太
4番（三）佐藤輝明
5番（一）大山悠輔
6番（指）髙寺望夢
7番（遊）小幡竜平
8番（捕）坂本誠志郎
9番（左）島田海吏
（投）ジョン・デュプランティエ
後攻：福岡ソフトバンクホークス
1番（左）柳田悠岐
2番（中）周東佑京
3番（右）柳町達
4番（指）近藤健介
5番（三）栗原陵矢
6番（一）山川穂高
7番（遊）川瀬晃
8番（捕）海野隆司
9番（二）牧原大成
（投）上沢直之
【了】