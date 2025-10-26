「SMBC日本シリーズ2025」第2戦（4戦先勝）、阪神タイガース対福岡ソフトバンクホークスの試合が26日、みずほPayPayドーム福岡で開催される。試合開始に先立ち、両チームの先発メンバーが発表された。

ソフトバンクの先発は、今季12勝を挙げた上沢直之。CSファイナルステージ第3戦で先発した際は、6回2/3を投げて6失点を喫した。前回の悔しさを晴らすためにも、チームに勢いをつける投球を見せたい。

対する阪神は、ジョン・デュプランティエが先発マウンドに上がる。8月9日のヤクルト戦以来の一軍登板となるが、チームを2連勝に導けるか。

試合は、18時30分プレイボール予定となっている。

先攻：阪神タイガース

1番（中）近本光司

2番（二）中野拓夢

3番（右）森下翔太

4番（三）佐藤輝明

5番（一）大山悠輔

6番（指）髙寺望夢

7番（遊）小幡竜平

8番（捕）坂本誠志郎

9番（左）島田海吏

（投）ジョン・デュプランティエ

後攻：福岡ソフトバンクホークス

1番（左）柳田悠岐

2番（中）周東佑京

3番（右）柳町達

4番（指）近藤健介

5番（三）栗原陵矢

6番（一）山川穂高

7番（遊）川瀬晃

8番（捕）海野隆司

9番（二）牧原大成

（投）上沢直之

