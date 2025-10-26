2025明治安田J1リーグ第35節が25日と26日に行われた。

3つあるJ2リーグ自動降格枠のうち、2つが埋まった。25日に横浜F・マリノスがサンフレッチェ広島に勝利したことで、最下位アルビレックス新潟は26日のヴィッセル神戸戦前に残留の可能性が消滅。19位湘南ベルマーレはアビスパ福岡に敗れ、2017シーズン以来のJ2リーグ降格が決まった。

また、18位横浜FCは柏レイソルに敗れ、横浜FMとの勝ち点差は「5」に広がった。次節、横浜FMが勝利し、横浜FCが引き分け以下の場合、横浜FCの降格も決定する。

熾烈な優勝争いでは、3位京都サンガF.C.と首位鹿島アントラーズが直接対決。先制した京都が鹿島を追い詰めたものの、ラストプレーで鈴木優磨の同点ゴールが生まれて、1－1のドローに終わった。京都と鹿島の勝ち点差は「5」のままとなり、京都のJ1リーグ初優勝は遠のく結果に終わった。

横浜FCを2－0で下した柏は、鹿島と勝ち点差「1」に接近。一方、神戸は大迫勇也の2ゴールを守りきれず新潟に追いつかれ、痛恨のドロー決着。神戸は鹿島との勝ち点差「5」を縮められず、3連覇は厳しいものとなりつつある。

今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■J1第35節

▼10月25日（土）

浦和レッズ 0－0 FC町田ゼルビア

柏レイソル 2－0 横浜FC

FC東京 3－1 ファジアーノ岡山

横浜F・マリノス 3－0 サンフレッチェ広島

清水エスパルス 1－0 東京ヴェルディ

名古屋グランパス 0－2 ガンバ大阪

京都サンガF.C. 1－1 鹿島アントラーズ

セレッソ大阪 2－0 川崎フロンターレ

▼10月26日（日）

アルビレックス新潟 2－2 ヴィッセル神戸

アビスパ福岡 1－0 湘南ベルマーレ

◆■順位表

※（）内は勝ち点／得失点差

1位 鹿島（67／＋24）

2位 柏（66／＋22）

3位 京都（62／＋22）

4位 神戸（62／＋15）

5位 広島（59／＋13）

6位 町田（57／＋14）

7位 川崎F（56／＋15）

8位 浦和（53／＋4）

9位 G大阪（53／－4）

10位 C大阪（49／＋4）

11位 FC東京（45／－8）

12位 福岡（44／－4）

13位 清水（44／－5）

14位 東京V（42／－14）

15位 岡山（41／－9）

16位 名古屋（40／－10）

17位 横浜FM（37／－5）

18位 横浜FC（32／－18）

19位 湘南（26／－30）

20位 新潟（23／－26）

◆■J1第36節の対戦カード

▼11月8日（土）

14:00 鹿島 vs 横浜FC

14:00 東京V vs 福岡

15:00 川崎F vs 岡山

15:00 湘南 vs 新潟

16:00 柏 vs 名古屋

▼11月9日（日）

13:00 広島 vs 浦和

14:00 町田 vs FC東京

14:00 京都 vs 横浜FM

15:00 清水 vs C大阪

15:00 G大阪 vs 神戸