2025明治安田J1リーグ第35節が25日と26日に行われた。
3つあるJ2リーグ自動降格枠のうち、2つが埋まった。25日に横浜F・マリノスがサンフレッチェ広島に勝利したことで、最下位アルビレックス新潟は26日のヴィッセル神戸戦前に残留の可能性が消滅。19位湘南ベルマーレはアビスパ福岡に敗れ、2017シーズン以来のJ2リーグ降格が決まった。
また、18位横浜FCは柏レイソルに敗れ、横浜FMとの勝ち点差は「5」に広がった。次節、横浜FMが勝利し、横浜FCが引き分け以下の場合、横浜FCの降格も決定する。
熾烈な優勝争いでは、3位京都サンガF.C.と首位鹿島アントラーズが直接対決。先制した京都が鹿島を追い詰めたものの、ラストプレーで鈴木優磨の同点ゴールが生まれて、1－1のドローに終わった。京都と鹿島の勝ち点差は「5」のままとなり、京都のJ1リーグ初優勝は遠のく結果に終わった。
横浜FCを2－0で下した柏は、鹿島と勝ち点差「1」に接近。一方、神戸は大迫勇也の2ゴールを守りきれず新潟に追いつかれ、痛恨のドロー決着。神戸は鹿島との勝ち点差「5」を縮められず、3連覇は厳しいものとなりつつある。
今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。◆■J1第35節
▼10月25日（土）
浦和レッズ 0－0 FC町田ゼルビア
柏レイソル 2－0 横浜FC
FC東京 3－1 ファジアーノ岡山
横浜F・マリノス 3－0 サンフレッチェ広島
清水エスパルス 1－0 東京ヴェルディ
名古屋グランパス 0－2 ガンバ大阪
京都サンガF.C. 1－1 鹿島アントラーズ
セレッソ大阪 2－0 川崎フロンターレ
▼10月26日（日）
アルビレックス新潟 2－2 ヴィッセル神戸
アビスパ福岡 1－0 湘南ベルマーレ
※（）内は勝ち点／得失点差
1位 鹿島（67／＋24）
2位 柏（66／＋22）
3位 京都（62／＋22）
4位 神戸（62／＋15）
5位 広島（59／＋13）
6位 町田（57／＋14）
7位 川崎F（56／＋15）
8位 浦和（53／＋4）
9位 G大阪（53／－3）
10位 C大阪（49／＋4）
11位 FC東京（45／－8）
12位 福岡（44／－4）
13位 清水（44／－5）
14位 東京V（42／－14）
15位 岡山（41／－9）
16位 名古屋（40／－10）
17位 横浜FM（37／－5）
18位 横浜FC（32／－19）
19位 湘南（26／－30）
20位 新潟（23／－26）
※（）内は勝ち点／得失点差
1位 鹿島（67／＋24）
2位 柏（66／＋22）
3位 京都（62／＋22）
4位 神戸（62／＋15）
5位 広島（59／＋13）
6位 町田（57／＋14）
7位 川崎F（56／＋15）
8位 浦和（53／＋4）
9位 G大阪（53／－4）
10位 C大阪（49／＋4）
11位 FC東京（45／－8）
12位 福岡（44／－4）
13位 清水（44／－5）
14位 東京V（42／－14）
15位 岡山（41／－9）
16位 名古屋（40／－10）
17位 横浜FM（37／－5）
18位 横浜FC（32／－18）
19位 湘南（26／－30）
20位 新潟（23／－26）
▼11月8日（土）
14:00 鹿島 vs 横浜FC
14:00 東京V vs 福岡
15:00 川崎F vs 岡山
15:00 湘南 vs 新潟
16:00 柏 vs 名古屋
▼11月9日（日）
13:00 広島 vs 浦和
14:00 町田 vs FC東京
14:00 京都 vs 横浜FM
15:00 清水 vs C大阪
15:00 G大阪 vs 神戸