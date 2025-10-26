ナポリに所属するベルギー代表MFケヴィン・デ・ブライネの状態に注目が集まっている。25日、イタリアメディア『フットボール・イタリア』や同『TUTTOmercatoWEB』などが伝えている。

ナポリは25日に行われたセリエA第8節でインテルと対戦し、33分にデ・ブライネがPKを決めて先制すると、54分にはスコット・マクトミネイが追加点をマーク。59分にPKから1点差に詰め寄られたものの、67分にアンドレ・フランク・ザンボ・アンギサがダメ押しゴールを挙げ、3－1で勝利を収めた。

公式戦3試合ぶりの白星で暫定首位浮上のナポリだが、この試合では先制点となるPKを決めた際にデ・ブライネが、右足の太もも裏を痛めてしまったことで交代を余儀なくされ、後半には松葉杖姿でベンチに座る様子も見られていた。

このことから、デ・ブライネの状態には注目が集まっており、現時点では検査結果は明らかになっていないが、それほど深刻ではないとの予想もされている一方で、今回の負傷箇所はマンチェスター・シティ所属時代に2023年8月から12月にかけて4カ月ほどの離脱を余儀なくされた箇所と似ていることで心配もされているようだ。

ベルギー代表FWロメル・ルカクが左太もも裏の肉離れで4カ月の離脱を余儀なくされるなど、負傷者が続出しているナポリにとって、デ・ブライネもしばらく戦列を離れることになれば大きな痛手となりそうだ。

【ハイライト動画】ナポリvsインテル