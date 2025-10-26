アル・ナスルに所属するポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドが新たな記録を樹立した。25日、大手メディア『ESPN』が伝えている。

C・ロナウドは25日に行われたサウジ・プロフェッショナルリーグ（SPL）第6節のアル・ハズム戦に開幕から6試合連続で先発出場を果たすと、25分にジョアン・フェリックスが先制点を決めた後、1－0で迎えた88分に左足でダメ押しゴールを挙げ、2－0での勝利に貢献を果たした。

この試合の得点で今季リーグ戦6試合出場で6ゴール目となったC・ロナウドは、キャリア通算950ゴールを達成。その内訳はスポルティングでの5ゴール、マンチェスター・ユナイテッドでの145ゴール、レアル・マドリードでの450ゴール、ユヴェントスでの101ゴール、アル・ナスルでの106ゴール、そしてポルトガル代表での143ゴールとなっている。

前人未到の1000ゴールまで残り50ゴールとなったC・ロナウドは試合後に自身の公式X（旧：ツイッター）を更新。「チームを助けて、950ゴールを達成できて嬉しい！ 常にもっと欲している！」とさらなる得点量産への心意気を綴っている。

【動画】C・ロナウドがキャリア通算950ゴールを達成！