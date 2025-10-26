ロサンゼルス・ドジャースは25日（日本時間26日）、敵地での『MLBワールドシリーズ2025』第2戦でトロント・ブルージェイズと対戦し、5-1で勝利。シリーズ1勝1敗のタイに戻したが、ドジャースの選手個人のパフォーマンスはどうだったのだろうか。ワールドシリーズ第2戦に出場したドジャースの選手・監督をどこよりも早く採点する。

打撃陣の評価は？

1番（DH）大谷翔平 4打数1安打

評価：50点 寸評：バットを折りながらもヒットで出塁。試合を決定付けるホームを踏んだ。

2番（遊）ムーキー・ベッツ 3打数0安打1四球

評価：40点 寸評：ヒットは放てなかったが、チャンスを広げる四球を選び最低限の役割は果たした。

3番（一）フレディ・フリーマン 3打数1安打1四球

評価：60点 寸評：ヒットを放ち先制得点を演出。チャンスでは相手の暴投に繋がり申告敬遠で出塁。

4番（捕）ウィル・スミス 4打数2安打3打点

評価：80点 寸評：先制の適時打、勝ち越しのソロ本塁打、ダメ押しの追加点の3打点を挙げる大活躍。

5番（右）テオスカー・ヘルナンデス 4打数0安打

評価：20点 寸評：4打席連続三振と、全く見せ場を作れなかった。

(中)ジャスティン・ディーン

評価：60点 寸評：守備固めとして役割を果たした。

6番（三）マックス・マンシー 3打数1安打1打点1四球

評価：70点 寸評：貴重な追加点となるソロホームランを放ち、四球も選んだ。

7番（左）キケ・ヘルナンデス 4打数0安打

評価：30点 寸評：積極的に塁に出る姿勢を見せたが、結果的に4打席凡退と流れに乗れず。

8番（二）トミー・エドマン 4打数0安打

評価：30点 寸評：守備で良い働きを見せたが、打撃面ではノーヒットに終わった。

9番（中）アンディ・パヘス 4打数1安打

評価：50点 寸評：終盤にヒットを放ち、ダメ押しの追加点となるホームを踏んだ。

投手陣・監督の評価は？

（投）山本由伸 9回（103球）、4安打、8奪三振、1与四死球、1失点

評価：100点 寸評：1失点完投勝利で勝利の立役者に。4回以降はパーフェクトピッチングと完璧な投球内容を披露した。

監督 デーブ・ロバーツ

評価：80点 寸評：「山本由伸を変えない」という最適解を選択できたことで勝利に繋がった。

