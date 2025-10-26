食事会や旅行、買い物の付き添いなど、本当は気が進まないのに「誘われたから断るのは悪いかな……」と参加してしまうことはありませんか。人付き合いは大切ですが、「断れない性格」が原因で、ムダなお金や時間を費やしてしまった経験を持つ人も少なくないでしょう。

今回は、気が進まない誘いを「断る勇気」がもたらすお金と心のゆとりについて考えてみましょう。

◆よくある「しぶしぶ参加」のエピソード

例えば、温泉に行こうと誰かに誘われたとします。一応「行く」と答えたものの、実は大勢よりも1人でゆっくり行くのが好きで、あまり気が進まない……。けれども、温泉が好きだと知られているため「断りにくくて、つい参加を決めてしまう」というケースがあります。

心の内では「本当はあまり行きたくなかったけど、誘われたから仕方なく……」。そんな気持ちは、態度や言葉の端々から相手にも伝わってしまうものです。

結果的に温泉には行くけれど、誘った側は「無理に付き合わせてしまったのでは」と感じ、複雑な気持ちになる。こうした場面、思い当たる人は少なくないのではないでしょうか。

◆しぶしぶ付き合うことが招く“浪費”

私自身も「せっかく誘ってくれたのに断るのは悪い」と思い、気乗りしない集まりに参加したことが何度もあります。けれど終わってみると「わざわざ参加するほどでもなかった」と後悔することが多いのです。

そうした経験を重ねるうちに、「しぶしぶ付き合う行動」は浪費だと考えるようになりました。実際、気が進まない飲み会に行けば数千円が飛び、2～3時間も消費。しかも楽しさは半減し、残るのは「疲れ」と「お金の減少」だけ。これでは時間もお金ももったいないですよね。

一方で「今回は遠慮します」とスッパリ断れば、その数千円は貯蓄や自分のやりたいことに充てられます。時間も自由になり、余計なストレスからも解放されます。つまり「断る勇気」を持つことは、節約であり、時間管理であり、心の健康を守ることでもあるのです。

◆断るときの上手な言い方3選

もちろん、全ての誘いを断る必要はありません。大切なのは「自分の気持ちに正直であること」。

本当に行きたいと思える集まりなら、お金も時間も有意義な使い方になります。ただ、気が進まないときまで無理に付き合うのは逆効果。

とはいえ、人とのつながりは大切です。角が立たないよう配慮しつつ、細いご縁を保っておくことも必要でしょう。そこで、やわらかく断るための工夫を3つ紹介します。

●断るときの上手な言い方1：予定を理由にする

「その日は家の用事があって……」とスケジュールを理由にする方法。具体的な説明は不要で、家庭の事情や自分の予定を優先していると伝えれば自然です。

●断るときの上手な言い方2：行きたい気持ちは伝える

「また次の機会にぜひ」「今回は都合が合わないけど、また声をかけてね」といった言葉を添えれば、相手に好意があることが伝わります。断っても関係がギクシャクしません。

●断るときの上手な言い方3：別の提案をする

「今度はランチなら行けそう」「近所でお茶なら助かる」など、無理なく応じられる形に変えて提案する方法。完全に拒否するのではなく、代替案を出すことで関係を続けられます。

◆「断る勇気」で生まれるお金と心のゆとり

お金を貯めるには、収入を増やすことばかりに目を向けがちですが、実は日々の小さな支出を見直すことにも効果があります。

その中でも意外に即効性が高いのが「しぶしぶ参加」を減らすこと。気が進まない誘いを断る勇気を持つだけで、ムダな出費と時間の浪費を防げます。お金と時間を「自分のために」使えるようになれば、暮らしの満足度は確実に高まります。

もちろん、人とのつながりも大切です。

角を立てずにやわらかく断る工夫をすれば、関係を保ちながら自分の軸を守れます。つまり「断る勇気」と「人間関係のバランス」、この2つを意識することが、豊かなお金の使い方につながるのです。

文：舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）

会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方を発信。3匹の保護猫と暮らす。All About おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド。

