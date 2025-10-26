リヴァプールがプレミアリーグ4連敗を喫してしまった。

プレミアリーグ第9節が25日に行われ、リヴァプールはブレントフォードと対戦。5分にダンゴ・ワッタラ、45分にケヴィン・シャーデに得点を許すと、45＋5分にミロシュ・ケルケズが1点を返して前半を折り返したものの、60分にはPKからイゴール・チアゴに追加点を決められ、89分にモハメド・サラーがゴールを奪ったが、追いつくことはできず、2－3で敗れた。

この結果、22日に行われたチャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第3節でフランクフルトを5－1で破って公式戦の連敗を「4」で止めていたリヴァプールだが、プレミアリーグではこれで4連敗となった。

データサイト『OPTA』によると、2015－16シーズンのレスター（5試合）、2020－21シーズンのリヴァプール（4試合）、そして昨シーズンのマンチェスター・シティ（4試合）に続いて、リヴァプールは昨季王者として4試合連続の敗北を喫したプレミアリーグ史上4つ目のチームとなった。

また、2021年2月以来、初めてリーグ戦で4連敗となったリヴァプールは、昨季リーグ戦全体の敗戦数とすでに並んだほか、それ以前の4敗は47試合（32勝11分け）をかけたものであったことも伝えられている。

【ハイライト動画】ブレントフォードvsリヴァプール