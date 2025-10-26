INTERSECT BY LEXUS - TOKYOにて、レクサスインハウスデザイナーが制作した『Discover Your Butterfly』を展示

クリエイターを発掘・育成・支援する国際デザインコンペティション「LEXUS DESIGN AWARD」を約10年間にわたり実施してきたLEXUS。このたびこの後継プロジェクトとして、クリエイターとの共創に更に重きを置いた「Discover Together」を「ミラノデザインウィーク2025」にて始動させた。

このプロジェクトでは、レクサスインハウスデザイナー、株式会社バスキュール、ノースイースタン大学の3組と、LEXUSの新世代コクピット操作デバイス「ブラックバタフライ」をモチーフに、テクノロジーによる体験の新たな可能性を提示することに挑戦。その中からレクサスインハウスデザイナーが制作した『Discover Your Butterfly』が、今回INTERSECT BY LEXUS - TOKYOにて展示する運びとなった。

レクサスインハウスデザイナーメンバー

(写真左より) 高畠 元、田村 ゆり

本作品は1匹の蝶の羽ばたきが、やがて世界に大きな影響を与えるバタフライ効果（Butterfly Effect）にインスパイアされて制作されたもの。無数の蝶が集まり、それぞれの個性が交わることで、世界が有機的に美しく変化する様子を描いた作品となっている。

『Discover Your Butterfly』

会期：2025年10月16日（木）～2026年１月中旬予定

会場：INTERSECT BY LEXUS - TOKYO 1F GARAGE

URL：https://lexus.jp/brand/intersect/tokyo/info/?id=d-uwl6k3xec

住所：東京都港区南青山4-21-26