宮城県の南部に位置する角田市(かくだし)は、平安時代に建築された重要文化財の高蔵寺阿弥陀堂と宇宙航空研究開発機構(JAXA)の研究開発拠点があり、悠久の歴史と最新技術のコントラストが魅力のまち。

古くから阿武隈(あぶくま)川の恵みのもとに米、野菜、果樹、畜産等の農業が盛んで、ふるさと納税返礼品としても多彩に提供されています。

本稿では、そんな角田市への移住の魅力や、ふるさと納税返礼品について紹介していきます。

田舎過ぎず都会過ぎずちょうどいいまち・角田市の魅力について

豊かな田園風景が広がり、東北地方の中でも比較的温暖な気候で、降雪も少なく住みやすさが魅力の角田市。

まちの中心部には、阿武隈急行線角田駅をはじめ、商業施設、病院、消防署や警察署があり、生活するのに困ることはありません。また大型ショッピングモールや、海や山でのレジャー、温泉など、どれも車で1時間以内の場所にあり、休日もアクティブに過ごすことができるまちです。

県内随一の穀倉地帯としても知られており、「米」「豆」「梅」は、食ブランドをリードする食材。酒づくりも盛んで、角田産米100% の地酒やドイツの伝統製法で作られたクラフトビールがあるのも特徴です。

また、結婚に伴う新生活のスタートアップに係る費用(住宅取得、新居の家賃、引越費用)を支援する結婚新生活支援事業を実施している同市は、待機児童がゼロ! 小児科医・産婦人科医・助産師にスマホで24時間無料相談できる相談支援を行うほか、子ども医療費助成制度なども充実。子育てしやすい環境が整っているのも魅力です。

かくだ宇宙っこまつり

総合型地域スポーツクラブでは、サッカーや野球、バドミントンなど11種目ものジュニアスポーツ教室を年間通して開催。小さい頃からスポーツに触れることができる環境も揃っています。

角田市への移住は、田舎暮らし初心者の人やスポーツ・ウォーキング・体を動かすことが好きな人、宇宙・ロケットが好きな人などにおすすめとのこと。

支援制度について

角田市には、子育て・医療、就業、住まいに支援制度が用意されています。

【子育て・医療】

＜医療費助成＞

通院・入院とも18歳となる年度の年度末まで無料(所得制限なし)

＜出産支援＞

妊婦健康診査費助成(公費助成14回)、出産祝金(第1子2万円、第2子以降5万円)、産婦健康診査費助成、産後ケア(通所、宿泊、訪問型)

＜子育て支援＞

・保育料を無償化・こども家庭センター・医師・助産師への相談無料

・子育て支援センターまめっこ(角田児童センター内)にて育児相談、親子の遊び場、子育て講座など実施

・中学3年生のインフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症の予防接種料金を一部負担

【就業】

＜起業支援＞

市内で新たに店舗等を賃借して事業を開始した方の家賃の一部補助(創業者家賃補助金)

＜就農支援＞

新規就農者の農業機械の導入、施設の導入等の費用の一部助成(補助率：1／3以内 補助上限額：50万円)

【住まい】

＜住宅取得支援・家賃補助＞

婚姻時年齢が夫婦とも39歳以下の新婚世帯に対し、新生活開始費(住宅の取得費用、新居の家賃、引越し費用等)の支援

自治体からのメッセージ

角田市スペースタワー・コスモハウス

「田舎過ぎず、都会過ぎない住みやすいまち かくだ」

豊かな田園風景が広がり、東北地方ですが、比較的温暖な気候で、降雪も少なくすみやすいまちです。田舎すぎず暮らしやすく、子育てするにはピッタリな環境です。まちの中心部には、スーパーやコンビニ、病院、学校、駅、消防署や警察署があり、生活するには困りません。 道の駅では毎日新鮮な野菜が並び、周辺にはスポーツ施設や交通公園などもあります。また、JAXAの研究施設(角田宇宙センター)があり、市内の小学校ではさまざまな宇宙教育も行われています。

角田市のふるさと納税返礼品について

健康な体づくりにうれしい「アスタキサンチン卵」、角田市産の良質なそば粉を使った「田舎そば」を紹介します。どちらも角田市の中で隠れた名品の返礼品です。

アスタキサンチン卵(赤卵)Lサイズ 30個入り

・提供事業者：おおえだ養鶏場

・内容量：国産鶏卵(赤卵) Lサイズ 30個入り

・寄附金額：6,000円

アスタキサンチンを含んだファフィア酵母を餌に混ぜた飼料で育てた鶏から生まれた、高級たまごです。濃厚な卵黄と弾力性の高いのが特徴。抗酸化物質として注目されるアスタキサンチンが多く含まれ、お肌や目に良いとされ、栄養学的にも良い効果が証明されているそうです。

【角田市産 そば粉使用】田舎そば(5食入り)

・提供事業者：空海工房

・内容量：生そば(160g×5)、そばつゆ(150ml×1)

・寄附金額：7,000円

寒暖差の厳しい山間部で栽培した、自家栽培の良質なそばの実を原料として、昔の水車の動力と同じような要領でじっくりと製粉。そばの実そのものが持つ風味や栄養素をできるだけ損なわないように、粗挽き製粉で仕上げられた「田舎そば」です。つなぎの自然薯を加え、少し玄そばを入れることで香りが各段に良く、のど越しも自慢の逸品。

今回は宮城県角田市への移住の魅力と、隠れた名品の返礼品を紹介しました。宇宙航空研究開発機構(JAXA)の研究開発拠点があり、小学校で宇宙教育も行われているまち。子育て支援も充実しているので、ちょうどいい田舎でゆったりとした子育てができるのも魅力的! 小さな頃からスポーツに触れられる環境があるのもうれしいです。気になる人は一度チェックしてみてください。

ライター：マイナビふるさと納税担当者