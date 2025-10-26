新婚・藤井サチ「何があっても味方でいてくれる最強のチーム」「お互い最強の味方」結婚、そして夫婦へ…“家族観”を語る

すみれとHIROMI＆FUKAMIが、美のスペシャリストをゲストに招いて「わたしをHAPPYにする美容」をテーマに、ビューティートークを展開するTOKYO FMのラジオ番組「KOSÉ Find My Beauty」（毎週日曜9:00～9:30）。ゲストのライフスタイル、美容メソッドやルーティンなどを紹介します。(※今回のMCはすみれとFUKAMI)。

10月5日（日）、12日（日）、19日（日）の放送ゲストは、すみれとFUKAMIと親交があり、ファッションモデル、タレント、情報番組のコメンテーターとしても活躍する藤井サチさんです。7月に自身の公式Instagramで結婚を発表し、新婚生活を送る藤井さん。この記事では、結婚してからの家族観などについて語った19日の模様をお届けします。

すみれ：新婚で幸せいっぱいのサッちゃん（藤井）ですが、サッちゃんにとって「家族」とは、どんな存在ですか？

藤井：ベタかもしれませんが、「何があっても味方でいてくれる最強のチーム」という感じかも。

FUKAMI：すごく素敵。あなたは、本当に大切に育てられたのですね。

藤井：でも、チームじゃないですか？

FUKAMI：夫婦になったらね。

藤井：お互い最強の味方になる。

FUKAMI：もちろん。でも私は、たまに少し見栄を張っちゃう。チームなのに。

藤井：見栄を張るって？

FUKAMI：「ちょっと良く思われたい」が、まだ出るときがある。ちゃんとナチュラルにいけるように頑張ります。

藤井：なんかいいですね。

番組では他にも、夫婦の健康、ポジティブ思考・セルフケアなどについて語る場面もありました。

