ジュピラー・プロ・リーグ（ベルギー1部リーグ）第12節が25日に行われ、ヘントとスタンダール・リエージュが対戦した。

ここまで5勝2分4敗の成績を残し、7位につけるヘントと、4勝2分5敗で11位のスタンダール・リエージュによるゲーム。ここからの上位浮上を狙う両クラブによるゲームに、ヘント所属の伊藤敦樹は、開幕戦から12試合続けてのスターティングメンバーに名を連ねた。

試合は序盤の8分、右コーナーキックからボックス内で生まれた混戦で、シーベ・ファン・デル・ヘイデンが振り向きざまに左足シュートを沈め、ヘントが先制する。17分には中央を破ってオムリ・ガンデルマンが左足で追加点を奪うと、前半アディショナルタイムにはまたも右コーナーキックから、ファン・デル・ヘイデンがヘディングシュートで3点目を決めた。

ヘントが3点をリードして後半へ折り返すと、なかなかスコアは動かなかったものの、終盤に入った83分には、ペナルティエリア手前左寄りの位置からマックス・ディーンが上げた右足でのクロスボールを、ガンデルマンが頭で叩き込み、ヘントが4点目をゲット。試合はこのままタイムアップを迎え、ヘントが2試合ぶりの白星を手にした。伊藤は3点をリードしていた82分に途中交代した。

次節、ヘントは11月2日に敵地で大南拓磨と明本考浩が所属するルーヴェンと、スタンダール・リエージュは31日にホームでシャルルロワと、それぞれ対戦する。

【スコア】

ヘント 4－0 スタンダール・リエージュ

【得点者】

1－0 8分 シーベ・ファン・デル・ヘイデン（ヘント）

2－0 17分 オムリ・ガンデルマン（ヘント）

3－0 45＋4分 シーベ・ファン・デル・ヘイデン（ヘント）

4－0 83分 オムリ・ガンデルマン（ヘント）