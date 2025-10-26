エールディヴィジ第10節が25日に行われ、NECは敵地でPECズヴォレと対戦した。

ここまで4勝2分3敗の成績で6位につけるNECが、エールディヴィジで3試合ぶりの白星を目指し、直近7試合で白星から遠ざかるPECズヴォレの本拠地に乗り込んだゲーム。NECに所属する小川航基と佐野航大はスターティングメンバーに名を連ね、塩貝健人はベンチからのスタートとなった。

試合は序盤の9分、日本代表ストライカーが仕事を果たす。ドリブル突破で右サイドを破ったサミ・ウィッサがペナルティエリア右の深い位置まで侵入し、マイナスへ折り返すと、ボックス内で待っていた小川がダイレクトでシュート。コースを狙ったグラウンダーの一撃で、NECが先手を取った。小川は4試合ぶりに今季4点目を記録している。

だが、その小川は前半のうちにアクシデントに見舞われる。29分、ピッチ中央付近でルーズボールを奪い合った際、そけい部のあたりかと思われる箇所を負傷。ピッチ上に座り込み、治療の末、立ち上がってピッチを後に。無念の負傷交代となった。

前半アディショナルタイムに入ると、PECズヴォレはジャミロ・モンテイロが直接フリーキックを叩き込み、1－1となってハーフタイムに突入。後半に入ると立ち上がりの47分、ゴール前のこぼれ球に反応したアフメッジャン・カプランが右足でシュートを沈め、再びNECが前に出たが、直後の50分にはロングカウンターからPECズヴォレコーエン・コストンスが同点ゴール。試合はこのまま2－2でタイムアップを迎えた。佐野はフル出場を果たし、塩貝に出番はなかった。

次節は11月2日に行われ、NECはユトレヒトと、PECズヴォレはヘラクレスと、それぞれ敵地で対戦する。

【スコア】

PECズヴォレ 2－2 NEC

【得点者】

0－1 9分 小川航基（NEC）

1－1 45＋3分 ジャミロ・モンテイロ（PECズヴォレ）

1－2 47分 アフメッジャン・カプラン（NEC）

2－2 50分 コーエン・コストンス（PECズヴォレ）