2025.10.26 18:30 みずほPayPayドーム福岡
-
OUT
7番 川瀬 晃 ファーストゴロ 3アウト
-
OUT
阪1-3ソ
6番 山川 穂高 ライトツーベースヒット ソフトバンク得点！ 阪 1-3 ソ ランナー：2塁
-
OUT
阪1-1ソ
5番 栗原 陵矢 ライトヒット ソフトバンク得点！ 阪 1-1 ソ ランナー：1、2塁
-
OUT
4番 近藤 健介 空振り三振 2アウト
-
OUT
3番 柳町 達 フォアボール ランナー：1、2塁
-
OUT
2塁ランナー柳田 悠岐 盗塁失敗 1アウト
-
OUT
2番 周東 佑京 ライトヒット ランナー：1、2塁
-
OUT
1番 柳田 悠岐 レフトヒット ランナー：1塁
-
OUT
6番 髙寺 望夢 空振り三振 3アウト
-
OUT
1塁ランナー佐藤 輝明 盗塁成功 ランナー：2、3塁
-
OUT
5番 大山 悠輔 空振り三振 2アウト ランナー：2、3塁
-
OUT
阪1-0ソ
4番 佐藤 輝明 ライトヒット 阪神得点！ 阪 1-0 ソ ランナー：1、3塁
-
OUT
3番 森下 翔太 ショートツーベースヒット ランナー：2、3塁
-
OUT
2番 中野 拓夢 センターヒット ランナー：1塁
-
OUT
1番 近本 光司 セカンドゴロ 1アウト