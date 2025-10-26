セリエA第8節が25日に行われ、ナポリとインテルが対戦した。

クラブ史上初のセリエA連覇を掲げてシーズンをスタートさせたナポリは、ここまで5勝2分の成績で3位につける。一方、2シーズンぶりのスクデット奪還を目論むインテルも、同じくここまで5勝2分。得失点差で上回っていることから、現在は2位に位置しているだけでなく、現在はチャンピオンズリーグ（CL）も含めた公式戦7連勝中と絶好調。今節を既に消化した首位のミランが勝ち点「1」の積み上げにとどまったため、勝利したチームは暫定ながらも首位に浮上することができる。

そんな両者による上位対決は、33分にスコアが動く。ナポリは敵陣でクリアボールを回収すると、ボックス内でマッテオ・ポリターノからのパスを呼び込んだアンドレ・フランク・ザンボ・アンギサが、ダイレクトで相手を出し抜くパスを送る。前を向いたジョヴァンニ・ディ・ロレンツォがヘンリク・ムヒタリアンに倒されると、主審は遅れたタイミングで笛を鳴らし、PKが宣告される。このPKを、ケヴィン・デ・ブライネがゴール左下に蹴り込み、ナポリが先手を取った。

だが、このPKの直後、デ・ブライネが右ハムストリングを抑える仕草を見せ、プレー続行が不可能となる。マティアス・オリベラとの交代でピッチを後にし、ナポリとしては、先制に成功しながらも、貴重なゲームメイカーを欠いた状態でハーフタイムに突入。それでも、嫌な雰囲気を打ち破ったのは、昨季の優勝の立役者となった大黒柱だった。

後半立ち上がりの54分、自陣でボールを奪ったところから、ダヴィド・ネレスがポストプレーで左サイドへ展開。ボールを受けたレオナルド・スピナッツォーラが背後のスペースへスルーパスを流し入れると、飛び出したスコット・マクトミネイがダイレクトで右足シュートを突き刺した。

インテルとしては、アウェイの環境で2点ビハインドと苦しい状況に立たされたが、56分には反撃のチャンスを得る。敵陣左サイドでフリーになったフェデリコ・ディマルコのクロスボールから、ラウタロ・マルティネスがヘディングシュートを放つと、ボールはアレッサンドロ・ボンジョルノの手に直撃。OFR（オンフィールドレビュー）を経てPKが与えられると、ハカン・チャルハノールがゴール右下にシュートを沈め、1点差に詰め寄った。

次の1点がどちらに生まれるかに注目が集まる中、67分にはザンボ・アンギサが圧巻の個人技を見せつける。敵陣右サイド低い位置でネレスから落としのパスを受けると、スペースをドリブルで前進し、寄せてきたデンゼル・ダンフリースをかわした後、左足でシュートを叩き込む。1人で攻撃を完結させ、ナポリが再びリードを広げた。

試合はこのままタイムアップ。この結果、ナポリがインテルとの上位対決を制し、セリエAでは2試合ぶり、公式戦では3試合ぶりの白星を手にした。暫定首位に浮上しており、現地時間26日に今節を控えるローマが4点差以上で勝利しなければ、今節を終えた時点でも首位に立つこととなる。一方で、インテルとしてはセリエAでは5試合ぶり、公式戦では8試合ぶりの黒星を喫した。

次節、ナポリは28日に敵地でレッチェと、インテルは29日にホームでフィオレンティーナと、それぞれ対戦する。

【スコア】

ナポリ 3－1 インテル

【得点者】

1－0 33分 ケヴィン・デ・ブライネ（PK／ナポリ）

2－0 54分 スコット・マクトミネイ（ナポリ）

2－1 59分 ハカン・チャルハノール（PK／インテル）

3－1 67分 アンドレ・フランク・ザンボ・アンギサ（ナポリ）