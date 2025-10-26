プレミアリーグ第9節が24日に行われ、チェルシーとサンダーランドが対戦した。

ここまで8試合を消化したリーグ戦で4勝2分2敗を記録し、勝ち点「14」の5位につけるチェルシー。今季は開幕序盤から連敗を喫した同クラブだったが、現在は公式戦4連勝中と本来のパフォーマンスを取り戻している。対するは、昇格組ながら同じく4勝2分2敗と好調なスタートを切ったサンダーランド。こちらも直近のリーグ戦6試合で1敗のみと好成績を残しており、勢いそのまま敵地で強豪撃破を狙う。

試合は開始早々の4分にチェルシーがスコアを動かす。GKが送ったフィードは一度相手にカットされるが、自陣中央での奪回からカウンターに移行。センターサークル内からペドロ・ネトが左に展開し、アレハンドロ・ガルナチョがスピードに乗ったドリブルでボックス内に侵入する。マーカーと対峙した状況で縦に仕掛けると、角度の小さい位置で左足を一振り。GKの股下を通過したシュートが先制弾となり、ガルナチョが移籍後初得点を挙げた。

一方のサンダーランドも、22分に右サイド深くでノルディ・ムキエレがゴール前にロングスローを投げ入れる。ニアでダニエル・バラードが競り合うと、こぼれ球が手前のベルトラン・トラオレのもとへ。ダイレクトで放ったボレーシュートが混戦で複数の選手にディフレクトし、最後はウィルソン・イシドールが押し込んで同点弾をマークした。

その後は互いにネットを揺らせず、ゲームは後半アディショナルタイムに突入。すると、アウェイチームが土壇場でスコアをひっくり返す。自陣ボックス内でのボール奪取からルチャレル・ヘールトライダが最前線にロングパスを送り、裏に向け出したブライアン・ブロビーがペナルティエリア内でボールをキープ。いち早くサポートしたヘールトライダがマーカーを引きつけ、遅れて走り込んできたケムズダイン・タルビがダイレクトでシュート。丁寧に流し込んで値千金の逆転ゴールを決めた。

結局、そのまま試合は2－1で終了し、サンダーランドが3ポイントを積み上げた。次節、チェルシーはカラバオカップを挟み、来月1日にアウェイでトッテナム・ホットスパーと対戦。サンダーランドは来月3日にホームでエヴァートンと対戦する。

【スコア】

チェルシー 1－2 サンダーランド

【得点者】

1－0 4分 アレハンドロ・ガルナチョ（チェルシー）

1－1 22分 ウィルソン・イシドール（サンダーランド）

1－2 90＋3分 ケムズダイン・タルビ（サンダーランド）