お笑いコンビ・ナイツの塙宣之が18日、公式YouTubeチャンネル『ナイツ塙会長の自由時間』を更新。フジテレビ系で放送された連続ドラマ『愛の、がっこう。』を大絶賛した。

「えっ!? そこ伏線なの!?」

公開された動画では、ドラマ好きの塙が、“夏ドラマ2025”のベスト3を発表。1位に挙げた作品は「家族全員で観た」そうで、「すごく感動したドラマ。子供から大人まで楽しめる内容だった」と称賛。また、3位についても、「これは最高よ」と話し、「ミステリーの要素も面白いし、予想が全然つかなくて……。毎週、展開が全然わかんなくて面白かった」とうなった。

一方、2位に挙げた『愛の、がっこう。』について、塙は、「これは今期、めちゃくちゃ名作といわれてる」と感嘆。1995年放送のTBS系『愛していると言ってくれ』を彷彿とさせると言い、「耳が聴こえないトヨエツと常盤貴子さんの恋だったじゃない? 全然違うんだけど。ラウールの文字が書けない人と、全然離れてる木村文乃さんが魅かれ合っていくっていうところが美しいんだよね。本当にラウールの演技がすごいし」と絶賛した。

また、「最終回を観たあとに、ネットを見た」という塙は、「えっ!? みたいな。そこ伏線なの!? みたいな感じ。言わないけど、そういうのが書いてあって……。1話1話すごい考えられてたんだなって。それで、もう一回観たいなと思ってる」といまだ興奮冷めやらぬ様子。「音楽とか演出もおしゃれ。無駄な演出がなくて、余韻が残るわけ。最終回も面白い終わり方なの」と熱弁しつつ、「とにかく素晴らしいドラマ」と猛プッシュしていた。