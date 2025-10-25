昨年10月に『MEN'S NON-NO』(メンズノンノ)の専属モデルオーディションで準グランプリを受賞し、「Rakuten GirlsAward 2024 AUTUMN/WINTER」でモデルデビューを果たした、元横綱・三重ノ海の孫・嵐翔真。その後、モデル業に加え、バラエティ番組への出演、そして2026年公開の映画『恋愛上等！』で演技に初挑戦するなど活動の幅を広げている。今月18日に開催された「Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER」に出演した嵐にインタビューし、デビューから1年経った今の仕事に対する思いや今後の抱負、さらに、大切にしている祖父からの教えも聞いた。

嵐翔真

最初に芸能界を目指したきっかけを尋ねると、「小さい頃から目立ちたがり屋なところがあり、有名人になりたいという目標があって。そして、事務所に入る機会があり、どんどん楽しさを感じるようになっていきました」と回答。

小学生の頃に相撲を習い、力士になることを考えていた時期もあったという。

「相撲の道も少し考えていましたが、お父さんたちと話していて、手足が長いのは相撲では不利というのもあって。向き不向きで考えたときに、うちの家族は相撲をやれという家庭ではなかったので、いろいろやってみて好きなことやったらいいということでバスケをやったりしましたが、やはり有名人になりたいということで、この道を選びました」

『MEN'S NON-NO』モデル出身の俳優・阿部寛への憧れもあり、『MEN'S NON-NO』のオーディションに挑戦し、準グランプリを受賞。専属モデルとして活動する中で、そのやりがいを感じていると語る。

「雑誌を手に取ってくれた方が、インスタのDMに『見ました。すごくかっこよかったです』『真似してコーデを組んでみます』とか送ってくれるとうれしいなと。ちゃんとモデルとして見てもらえているんだなと感じます」

モデルデビューから1年。新しい専属モデル3人も仲間入りし、先輩としての自覚も芽生えている。

「1年早いなという思いですが、新しい専属の子たちが入ってきて、年齢ではまだ僕が一番下ですが、歴でいうと先輩になるので、これから『MEN'S NON-NO』をどんどん引っ張っていけるような、そんなモデルになっていきたいなと思います」

嵐は現在18歳。今年3月に高校を卒業し、現在は芸能活動に専念している。

「おじいちゃんもお父さんも、何か一つのことを本気でやれという考えで、一緒に話していている中で、どれか一つに絞って頑張りたいと思い、この仕事を選びました」

モデル業以外にも挑戦しているが、最近の活動で特に印象に残っていることを尋ねると、映画『恋愛上等！』での俳優デビューを挙げた。

「今まで一度もお芝居のレッスンなどやったことがなかったんですけど、初めてということで監督さんが細かくいろいろ教えてくださって、もともと役者さんになりたいという思いもあったので、一歩踏み出せた感じがしてうれしかったです」

そして、演技初挑戦でそのやりがいを感じたという。

「役で何にでもなれるというのが面白いなと。僕は同性愛者の役を演じましたが、自分とは全く別の人間になれるというのが面白すぎるなと思いました」