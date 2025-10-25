大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、デーブ・ロバーツ監督を筆頭としたコーチ陣がチームの手綱を握っている。その内の一人であるダニー・レーマンベンチコーチが、アトランタ・ブレーブスの新監督候補に浮上しているという。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

ブレーブスはナショナルリーグ東地区4位に終わった今季終了後、ブライアン・スニッカー監督が辞任したことを発表。後任監督が誰になるのか注目されている。

同メディアは「MLB.comのマーク・ボウマン記者は、レーマンの候補としての可能性を高く評価し、水曜日にそのことを言及した」としつつ、「レーマンについてはここ数週間で候補としての地位が強化されたようだ。彼は2016年から2017年にかけて（ブレーブス幹部のアレックス・）アンソポロスがドジャースに在籍していた頃、チームの事前ビデオスカウトを務めていた。その後も、2人は長年にわたり連絡を取り続けてきた」というボウマン記者の見解を紹介。

続けて、「ブレーブスはドジャースやブルージェイズのスタッフの中から、他の監督候補者を検討している可能性もある。しかし、レーマンが監督職に関心を示していること、組織内で急成長していること、そしてレーマン時代におけるドジャースの成功を考えると、少なくともある時点で監督職の面接を受けることは理にかなっているだろう。その時は今かもしれない」と記している。

【関連記事】

【了】