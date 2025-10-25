大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、ワールドシリーズに向けたロースターを発表した。レギュラーシーズンから不安定さが続いているブルペン陣に変更があったが、まだ不安は拭いきれない。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のJ.P.ホーンストラ記者が言及した。

今回のロースター発表において、個人的な事情でチームを離れているアレックス・ベシア投手は、ドジャースのブルペン陣には含まれていなかった。しかし、ベシアは負傷者代替選手としてのみ、引き続きロースター入りする資格がある。

また、ベン・カスパリウス投手も、ミルウォーキー・ブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズには登録されたものの登板はなかったため、ロースターから外れている。

カスパリウスとベシアの代わりに、ドジャースはウィル・クライン投手とエドガルド・エンリケス投手をロースターに加えた。

今回のロースター変更についてホーンストラ氏は「どちらも重要な場面での登板は期待されていない。デーブ・ロバーツ監督は今季、先発投手を前例のないほど試合終盤まで登板させてきた。佐々木朗希投手以外のブルペン陣が、終盤のどの場面で登板するかは不透明だ」と言及した。

【関連記事】

【了】