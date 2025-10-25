プロ野球の世界では、有効な戦力補強の手段の1つにフリーエージェント（FA）獲得が挙げられる。過去を振り返ると、FA移籍後も大活躍を見せた選手も数多くいるが、大きく成績を落とし、補強失敗となった事例もある。ここでは、期待外れの成績に終わったFA戦士を紹介したい。

井納翔一

・投打：右投右打

・身長／体重：188cm／94kg

・生年月日：1986年5月1日

・経歴：木更津総合高 - 上武大 - NTT東日本

・ドラフト：2012年ドラフト3位（DeNA）

8年間で通算50勝という実績を引っ提げ、新天地に移った井納翔一。しかし、移籍後は目立つ活躍ができず、わずか2年で戦力構想外となった。

NTT東日本から2012年ドラフト3位で横浜DeNAベイスターズに入団した。ルーキーイヤーから5勝を挙げると、翌2014年には規定投球回をクリア。2桁11勝を記録するなど、先発として頭角を現した。

その後も先発ローテーションの一角として活躍。2020年オフに国内FA権を行使すると、読売ジャイアンツと東京ヤクルトスワローズが獲得に乗り出し、2年契約で巨人への移籍を決断した。

ところが、移籍初年度は開幕5戦目の先発マウンドを託されるも、2回途中4失点でノックアウト。以降はリリーフに配置転換され、同年はわずか5試合の登板で防御率14.40と散々な結果に終わった。

翌2022年はシーズンの大半を二軍で過ごし、7試合のリリーフ登板に。同年オフに戦力外通告を言い渡され、現役生活に別れを告げた。

【関連記事】

【了】