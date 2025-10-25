大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希を擁するロサンゼルスドジャースは25日（日本時間26日）、『MLBワールドシリーズ2025』第2戦でトロント・ブルージェイズと対戦。試合に先立ち、両チームのスターティングメンバーが発表された。
大谷は、「1番・指名打者（DH）」としてスタメン出場。第1戦ではワールドシリーズ初本塁打を放つも、チームは大敗。この日はチームを勝利に導く一打が期待されている。
そして、第2戦の先発マウンドに上がるのは、山本由伸。前回登板では、圧巻の完投勝利を飾った。チームは黒星スタートとなっただけに、強力ブルージェイズ打線を抑え込み、対戦成績をタイに戻したいところだ。
試合は、日本時間9時00分にプレイボール予定だ。
先攻：ドジャース
1番（指）大谷翔平
2番（遊）ムーキー・ベッツ
3番（一）フレディ・フリーマン
4番（捕）ウィル・スミス
5番（右）テオスカー・ヘルナンデス
6番（三）マックス・マンシー
7番（左）キケ・ヘルナンデス
8番（二）トミー・エドマン
9番（中）アンディ・パヘス
（投）山本由伸
後攻：ブルージェイズ
1番（指）ジョージ・スプリンガー
2番（左）ネイサン・ルークス
3番（一）ブラディミール・ゲレーロJr.
4番（捕）アレハンドロ・カーク
5番（中）ドールトン・バーショ
6番（三）アーニー・クレメント
7番（右）アディソン・バーガー
8番（二）アイザイア・カイナー＝ファレファ
9番（遊）アンドレス・ヒメネス
（投）ケビン・ガウスマン
