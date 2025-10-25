SMBC日本シリーズ2025第1戦

● ソフトバンク 1 － 2 阪神 ○

＜10月25日 みずほPayPay＞

25日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイタースペシャル 日本シリーズ ソフトバンク－阪神 第1戦』で解説を務めた江本孟紀氏が、勝利した阪神について言及した。

阪神は先発・村上頌樹は初回だけで29球を要するなど、近藤健介に先制の適時打を浴びたが、2回以降は粘りの投球で、0－1の5回は二死一、二塁のピンチも、4番・近藤を一ゴロに打ち取り、無失点で切り抜ける。

直後の6回先頭の近本光司がセンター前に運ぶと、続く中野拓夢の初球に二塁盗塁成功。中野は三塁セーフティバント安打で一、三塁とチャンスを広げる。森下翔太の打席中に中野が二塁盗塁を決め、森下の内野ゴロの間に三塁走者・近本が同点のホームを踏む。一死三塁から佐藤輝明の適時打で逆転に成功する。

先発・村上は7回を1失点にまとめると、8回、9回の2イニングは及川雅貴、石井大智のリレーで逃げ切った。

江本氏は「素晴らしい勝ち方でしたね。今年のような勝ち方というのは安定した勝ち方をするというのは、打たれ始めても先発ピッチャーがバカバカ打たれない。村上がよく持ち堪えた。普通のチームなら5、6回くらいで代わっている。こういう勝ち方というのは、シーズン中と同じようなタイガースらしい勝ち方。これができると安心しますよね。ベンチ勝ちですよね」と戦いを絶賛した。

（ニッポン放送ショウアップナイター）