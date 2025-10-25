プロ野球 最新情報（最新ニュース）

「SMBC日本シリーズ2025」第1戦（4戦先勝）、福岡ソフトバンクホークス対阪神タイガースの試合が25日、みずほPayPayドーム福岡で開催。1点を争う好ゲームは、阪神が2-1で逆転勝利。2年ぶりの日本一奪還へ向け、大事な初戦を制した。

頂上決戦ファーストラウンドは、いきなり動きを見せた。

ソフトバンクは初回、阪神の先発・村上頌樹に対して2死二塁とし、この日戦線復帰した5番・近藤健介がセンターへのタイムリーヒット。鮮やかな先制攻撃で、1点を先行した。

その後は、阪神・村上、ソフトバンクの先発・有原航平がともに粘りのピッチングを披露。中盤まで膠着状態が続いた。

迎えた6回、ついに阪神打線が反撃に転じる。無死から近本光司の安打と盗塁、2番・中野拓夢のバントヒットで無死一、三塁の好機。まずは3番・森下翔太の遊ゴロの間に同点に追いつく。

なおも続くチャンスで、4番・佐藤輝明は右中間へのタイムリーツーベース。頼れる主砲の一打で、試合をひっくり返した。

リードをもらった阪神の先発・村上は、尻上がりに調子を上げ、2回以降はソフトバンク打線に得点を許さず。結果的に7回1失点で抑え、エースの役割を十二分に果たした。

阪神は、8回からは自慢の強力リリーフ陣へ継投。2番手・及川雅貴は2死二塁の場面でマウンドを降りたが、マウンドを受け継いだ石井大智が決定打を許さず。

さらに、9回も石井大が続投。2死から安打と打撃妨害で一、二塁のピンチを背負ったが、3番・柳町達を打ち取り、ゲームを締めくくった。

【了】