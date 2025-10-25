寺田明日香が「東京2025世界陸上」で印象に残った選手とは？ 藤木直人も納得「“日本を愛してくれている”というだけで応援したくなる」

藤木直人、高見侑里がパーソナリティをつとめ、アスリートやスポーツに情熱を注ぐ人たちの挑戦、勝利にかける熱いビートに肉迫するTOKYO FMのラジオ番組「SPORTS BEAT supported by TOYOTA」（毎週土曜 10:00～10:50）。10月18日（土）の放送は、アスリートアンバサダー・寺田明日香さんが登場！ ここでは、9月13日（土）～21日（日）に開催された「東京2025世界陸上」について伺った模様をお届けします。1990年生まれ北海道出身の寺田明日香さんは、陸上競技100mハードルでインターハイ3連覇、日本選手権3連覇などの好成績を残した後、摂食障害・疲労骨折等により2013年に引退。結婚・大学進学・出産を経て、2016年に女子の7人制ラグビーに転向する形で現役復帰し、2019年から陸上競技に再転向。100mハードルで日本人初の12秒台と19年ぶりに日本新記録を樹立し、世界陸上に出場。2021年には2度の日本記録を更新。日本選手権では優勝を果たし、東京オリンピックに出場、日本人21年ぶりとなる準決勝進出を果たしました。そして2025年4月、今シーズンをもって競技者としての第一線から退くことを発表されています。藤木：この番組には2017年9月、7人制ラグビーに挑戦しているときにお越しいただきました。それから8年……いろいろありましたね！寺田：そうですね、陸上も始めまして（笑）。藤木：素晴らしい活躍です。寺田：ありがとうございます、また呼んでいただけてうれしいです！藤木：今週は盛り上がった世界陸上について伺いたいんですけれども、9日間でしたが、日本中が熱狂しましたね！寺田：本当にありがたくて、観客動員数が歴代の世界陸上で4番目ですからね。藤木：日本人選手もインタビューで「応援が地鳴りのようだった」と仰っていましたけれども、やっぱり、すごかったですか？寺田：ものすごかったです。私があの感じを体感したのは、ウサイン・ボルトさんが世界記録を出したときぐらいだったんです。本当に出場した選手がうらやましいなと思いました。藤木：寺田さんのなかで、印象に残った選手はいらっしゃいますか？寺田：やっぱり、すごく盛り上がったのは（男子200mで金メダルを獲得した）ノア・ライルズ選手じゃないでしょうか。藤木：日本のアニメが大好きだということで、速さももちろんですけれども、どんなポーズをしてくれるのかという。寺田：エンターテイナーでしたよね。藤木：“日本を愛してくれている”というだけで応援したくなっちゃいますよね。寺田：男子4×100mリレーの決勝はご覧になりましたか？藤木：はい、日本チームが……。寺田：ONE PIECEのルフィのポーズを取ったんです。そのときのライルズ選手の喜びようが（笑）。藤木：めちゃくちゃ喜んでいましたよね（笑）。藤木：ハードルでいうと、村竹ラシッド選手がパリオリンピックに引き続き決勝に進出し、5位入賞。5位に入るってすごいことじゃないですか、なのに村竹選手は悔し涙を流して……。寺田：まず、そこのレベルにたどり着いたことがすごいことだと思いますし、彼はメダルを目指していたので、やっぱり、すごく悔しいと思うんですけど“（日本が）メダルを目指せる競技じゃなかったんだよ”って言ってあげたいなと。ぜひ、そういうストーリーも皆さんに感じてもらえればいいなと思います。藤木：村竹選手のすごさはどういうところですか？寺田：体がすごくしなやかで、筋肉が柔らかいです。女子選手は、スタートから1台目（のハードル）まで8歩で行くのが大体のセオリーなんですけど、男子は歩幅が大きいので7歩で行く選手と8歩で行く選手がいて、村竹選手は7歩で行くんです。そこから1台目、2台目、3台目と（ハードルとハードルの）間は3歩と決まっているんですけど、そのリズム変化がすごく難しいんですね。でも彼は、今年リズムアップがすごくうまくいって、日本記録を出したときのレースでは、前半の1台目、2台目とうまくリズムアップしている。後半はスピードアップしているから、普通はすごく詰まってくるんです。だんだん（着地した足と次のハードルとの距離が）近くなってきちゃうんですよね。藤木：加速していくと、ハードル間のストライドが伸びてしまって詰まってくる。寺田：それを村竹選手は、うまくリズムを上げていけた。それが今年の彼の進化の要因なのかなと思っています。藤木：ハードル競技って（1本ごと）のハードルの距離が決まっているじゃないですか。だから、スピードを上げようと思ってストライドが伸びてしまうと、1台目までがおかしくなっちゃったりするし……どこを強化すれば速くなっていくのですか？寺田：ハードルって“リズムゲー”なんですよ。なので、自分の持っているリズムをいかに崩さないかということも必要ですし、練習のなかで速いリズムを作っていくこともすごく大事なので、そこが面白くもあり大変な競技ですね。＜番組概要＞番組名：SPORTS BEAT supported by TOYOTA放送日時：毎週土曜 10:00～10:50パーソナリティ：藤木直人、高見侑里番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/beat/番組公式X：@SPORTSBEAT_TFM