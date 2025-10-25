NCT 127・YUTA「王道ロックもあれば、ちょっと変わったロック、感動するロックもあったり…」ファースト・ソロアルバム『PERSONA』の聞きどころを語る

モデル・タレントとして活躍するユージと、フリーアナウンサーの吉田明世がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ONE MORNING」（毎週月曜～金曜6:00～9:00）。10月21日（火）の放送では、韓国発のボーイズグループ「NCT 127（エヌシーティー・イチニナナ）」の唯一の日本人メンバー・YUTA（ユウタ）さんからのモーニングメッセージを紹介。10月26日（日）にリリースするファーストソロアルバム『PERSONA』の聞きどころを紹介しました。

2016年にNCT 127のメンバーとして韓国でデビュー。その後、2018年には日本と全米でデビューを果たしたYUTAさん。2024年10月にソロデビュー・ミニアルバム『Depth』を配信リリース。歌やダンスのみならず、俳優としても活動。個人のInstagramのフォロワーは875万人を超えるなど、世界的な人気を誇っています。

■ファースト・ソロアルバムは「気分に合わせてセレクトできる1枚」

トークの後半では、10月26日（日）にリリースするファースト・ソロアルバム『PERSONA』について言及。

聞きどころとして、「ロックなんだけど、いろいろなジャンルを組み合わせて作らせていただいたアルバム」と紹介し、「聴いていて飽きないと思います」と自信をのぞかせました。

「王道ロックもあれば、ちょっと変わったロックもあったり、感動するロックもあったり」と幅広いジャンルの楽曲を収録していると話し、「気分に合わせてセレクトできるような1枚になっております」とアピールしました。

特に歌詞にこだわったというYUTAさんは、「どの曲もそれぞれ悩んで書いたのですが、最後のトラック『TO LOVE SOMEONE』は、みんなのなかで、どんな物語が生まれるのか感想を聞きたいですね」と呼びかけました。

最後に、ファースト・シングル「TWISTED PARADISE」をオンエアし、ラジオの前の人たちへ「今日も元気にいってらっしゃい」と呼びかけ、メッセージを締めくくりました。

番組では他にも、秋におすすめのスポットについて語る場面もありました。

