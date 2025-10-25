こっちのけんと「テトリス」で次のブロックを出す感覚で… 新境地“ミドルテンポ”の新曲作成秘話

脳科学者の茂木健一郎がパーソナリティをつとめ、日本や世界を舞台に活躍しているゲストの“挑戦”に迫るTOKYO FMのラジオ番組「Dream HEART」（毎週土曜 22:00～22:30）。10月18日（土）、25日（土）の放送ゲストは、アーティストの「こっちのけんと」さんです。18日（土）の放送では、最新曲「ごくろうさん」などについて伺いました。1996年生まれ、大阪府出身のこっちのけんとさん。大学在学中に、アマチュアのアカペラ全国大会「A cappella Spirits」で2年連続優勝。口だけで曲を演奏する“1人アカペラシンガー”としてYouTubeで活躍。 2022年8月には、初の配信シングル「Tiny」をリリースし、2024年5月に配信リリースした「はいよろこんで」は、各バイラルチャートを席巻する大ヒット曲を記録。同曲で、2024年の日本レコード大賞「最優秀新人賞」を受賞。 同年のNHK紅白歌合戦にも初出場しました。今年8月には最新曲「ごくろうさん」を配信リリースしました。茂木：新曲「ごくろうさん」のサビには、三三七拍子の口笛が響いたり、テンポで言うと、ミドルテンポと言うのでしょうか。こっちのけんと：そうですね。ちょっとのんびりではありますね。茂木：なので、ちょっと新境地というか、そういう側面もあると思うのですが。感想はいかがですか？こっちのけんと：自分のなかでは、今までの楽曲「はいよろこんで」のように、すごくハイテンポな曲を作ってきていて、今回も引き続きそれで作ろうと思っていたんですけど……。例えば、テトリスでは「次にこういう形のブロックが来ますよ」と知らせる表示があるのですが、ここにハイテンポのものがなくて、ミドルテンポの曲が「次はこれが来るよ」の所に表示してあったから、先にこれを出さないと次の新しい弾を込められないな、という感覚があったんです。それで、今回はこのミドルテンポの曲を出しました。茂木：さすがアーティストの言葉はすごいですね。テトリスで、次がミドルテンポ。これを出さないと次が来ないと。こっちのけんと：そうなんですよ(笑)。これを出して、うまいこと端っこに積み上げていかないと次に進めないな、みたいな感覚になったので、一旦この優しい温かい気持ちを曲に出したんです。茂木：だから、これは“応援歌”なのですが、「無理しなくてもいいよ」というメッセージもありますね。こっちのけんと：はい。僕のなかではそこを大切にしていて。最初のAメロの頭の歌詞にもある、「自分がどんな歌に心を響かされて生きてきたのか」みたいなところをあらためて振り返ることによって、時間がゆっくり感じられるのではないかな、と思います。茂木：そうですね。すごくメロウな感じですよね。こっちのけんと：そうです。そういう感覚になっていただければ、急かしていた自分がいなくなってくれるというか、落ち着いて次のことを考えられたり、今のことに集中できるのではないかな、と。そう思って作ったこのミドルテンポなので、僕的には、ある意味では挑戦ではあったのですが、割と温かく受け止めて受け入れてくれている曲でもあって、すごく嬉しいです。既に、「出して良かった！」と思っています。次回10月25日（土）の放送も引き続き、こっちのけんとさんをお迎えしてお届けします。＜番組概要＞番組名：Dream HEART放送エリア：TOKYO FMをはじめとするJFN全国38局ネット放送日時：毎週土曜22:00～22:30パーソナリティ：茂木健一郎番組Webサイト：http://www.tfm.co.jp/dreamheart/