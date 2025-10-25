大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季、7月末のトレード期限までにあまり途中補強は行わなかった。一部からは批判もあったこの方針について、球団編成本部長のアンドリュー・フリードマン氏が背景などを口にしたという。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

同メディアは「トレード期限が近づくにつれ、ドジャースはブルペンの層を厚くし、新しい左翼手を獲得する必要があるというのが一般的な見解だった。移籍が噂されていた選手には、メイソン・ミラー投手やスティーブン・クワン外野手といったオールスター選手も含まれていたが、フリードマン氏は辛抱強く、期限前にアレックス・コール外野手とブロック・スチュワート投手を獲得した」と言及。

続けて、「我々の目標は、本質的にはカジノのような存在になることだ。つまり、間違えるよりも正しい判断を多く行い、ワールドシリーズ（WS）を制する可能性を秘めた優れた製品を生み出すことだ。投手を補強しなかった理由は、現状のままでも才能ある投手が、プレーオフのロースターから外れてしまうと思ったからだ。他球団ほど優先度は高くなかった」というフリードマン氏のコメントを伝えている。

7月末のドジャースは調子を落としていたこともあり、当時は一部から批判も挙がっていたが、WS進出を決めた現状を踏まえるとフリードマン氏の判断は正しかったといえるのかもしれない。。

