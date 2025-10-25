「アイナ・ジ・エンドは、私を見てBiSHを目指したんで（笑）」ファーストサマーウイカ BiS＆BiSHの関係性に言及

アイナ・ジ・エンドがパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「東芝ライフスタイル アイナ・ジ・エンドの『ほな、また』」。日々の他愛もない話から、日常で大切にしていることなどを、リスナーからのメッセージも交えながらまったりとトークするプログラムです。時に、自身の音楽や最近の活動、アイナ・ジ・エンドが今この人と話したいと思うゲストなども招いていきます。10月25日（土）の放送では、アイナ・ジ・エンドがお姉ちゃんと慕うファーストサマーウイカさんをゲストに迎えてお届けしました。アイナ：ファーストサマーウイカさんは、東京で初めて出会った“めっちゃ先輩”っていう感じの方なんですよ。それまでは音楽業界のことも知らなかったし、なんか“頼りたくなる先輩”みたいな感じだったんですよね。年を重ねていって私も30歳になりましたが、いまだにウイカさんの前ではちょっと妹のような気持ちになります。そんな大切なウイカさんを今回お招きさせていただきました。――ファーストサマーウイカ「Open The Door」オンエアアイナ：今日のゲストはこの方です。ファーストサマーウイカ：初めまして、ファーストサマーウイカです。よろしくお願いします。久しぶり～。アイナ：久しぶりです。ありがとう。ウイカ：いや、アイナのラジオに呼んでもらえるなんて夢のようです。アイナ：なんか話したいことめっちゃあるし、まず久しぶりに会ってから一発目に思ったのが、めっちゃええ匂いする。ウイカ：せやろ。アイナ：めっちゃ良い肌。ウイカ：せやろ。謙遜せえって思った（笑）？ せやろって言ったら、褒める気なくすやろ？アイナ：そういうことやったんですか。ウイカ：なんかご飯行こうみたいな感じで、たまに連絡は取ったりするけどな。ちょっと忙しいな、お互いな。アイナ：いつぶりですかね？ウイカ：半年とか1年は経っているかな。もっと経っているかな。アイナ：2024年の春に私が写真展をやって。ウイカ：うん、見に行った。それが最後？アイナ：じゃないかなと。その前はウイカさんと松本まりかさんと。ウイカ：ああ、そうか。でも一方的に相手を見ていたら、いつ会うたか会うてへんかもうわからんな。アイナ：そうかも。ウイカ：なんか初めましての人も普段から（メディアで）見ていたら、会うたことある気にならへん? 勝手にね。アイナのことはいつも歌番組とかで見ているので、会うた気になっているから。だから、そこまで久しぶりな気しいひんかった。アイナ：私もずっと見ていますからね、やっぱCMとかでも。ウイカ：ちょっと関西弁がキツいね。2人揃うと関西弁がキツい（笑）。TOKYO FMではちょっとだけ抑えていこうね。アイナ：ファーストサマーウイカさんについて紹介させてください。ウイカさんは高校卒業後すぐに地元大阪の劇団に約5年間在籍されて、2013年にBiSに加入してメジャーデビュー。2014年にBiSが解散。その半年後にBILLIE IDLE®を結成。5年間の活動を経て2019年に解散。その後はバラエティ番組やラジオにたくさん出られて、大河ドラマ「光る君へ」、映画「花まんま」に出演されたりと幅広く活躍されております。ウイカ：ありがとうございます。ことあるごとにいろんなところでお話をさせていただいているんですけど、本当にBiSHがあるのはBiSのおかげだからねって（笑）。アイナ：自分から言わないほうがいいですよ、それ。アイナ側が言うの（笑）。ウイカ：私も中途採用でBiSに加入しているから何の功績もないけれど、アイナがBiSを知らなかったらBiSHに応募していないわけだし、BiSHのアイナに出会わなければ、今このアイナ・ジ・エンドっていうのもなかったかもしれないと思うと……祖先？ 先祖？ 礎？アイナ：もはや死んでる（笑）。ウイカ：大先輩ね。アイナ：先輩ですよ。正直言って、ファーストサマーウイカって名前も、アイナ・ジ・エンドって名前もなんとなくちょっと似ていて。私たちは同じ事務所の先輩後輩だったわけなんです。ウイカ：正確に言うと違うんだけどね。私たちがBiSというグループを解散させた後に、事務所の社長だった渡辺さんがつばさレコーズという会社を退社されて、新事務所「WACK」を設立して、最初に作ったグループがBiSHっていう名前でBiSをもう1回やるっていうね。直接の先輩後輩じゃないのよね。私はWACKに入ったことがないから。だから親戚っていうか、私の遺伝子はあるけれども、直接的な血のつながりはないみたいな感じね。だから祖先ね。アイナ：そういうことか。そう考えたら直接の先輩後輩ではないんですね。ウイカ：礎ね（笑）。だからこういう距離感でいられるっていうのもあるかもしれない。なんかお姉ちゃんと妹っていうか。仕事や職場といった部分ではないところで繋がっているから、この関係性なんかなっていう風に思うよ。アイナ：私はウイカさんがBiSにいるときに、「FiNAL DANCE」とか「Fly」とかいろんな曲でウイカさんの歌声に惚れたわけです。で、ちょっとアイドルにはあまり興味がなかったんだけど、BiSをもう1回やるBiSHであれば、ウイカさんみたいに私も歌えるかもしれないって思って、BiSHのオーディションを受けたんです。ウイカ：嬉しい！ 本当にそれは声を大にして言い続けてるのね。アイナ・ジ・エンドは、私を見てBiSっていうかBiSHを目指したんで（笑）！ 本当に感謝してくださいね（笑）。アイナ：だから、自分で言わないほうがいいんですってば（笑）。私から言ったほうがいいんです。ウイカ：言わせるのもどうかなって。だから嬉しいよ。こうやって言えるっていうのは私にとっては誇らしいこと。うちの妹を見てくださいみたいな。アイナ：それ、10年前からおっしゃっていたんですよ。BiSHになってウイカさんと初めて2人でご飯に行ったときに結構熱い話をしたんです。そのときにウイカさんが「BiSHが頑張れば頑張るほど、私の名前も広まっていくから頑張ってほしい」って。ウイカ：なんかめっちゃ嫌な言い方してるな（笑）。違うんです。後輩の頑張りが自分の活力になるし、もちろん負けてたまるかっていう悔しさもあるし。でもこの子たちが頑張っているから私も頑張らなきゃっていう、お互いがそういう存在でいられることがいいよねみたいな話をしてね。アイナ：私、当時20歳だったんですけど、めっちゃ懐深いないと思ったのを覚えているんですよ。ウイカ：そのときにもう1回、BiSも復活するかもっていう話もしていたよね。アイナ：そうだ、だからよく覚えているんだ。ウイカ： BiSHを作り始めていたのに、BiSもまた再結成するって言われて「え、私たちどうなるん？」みたいな話もしたよ。アイナ：それを面白おかしく話してくれて。ウイカ：二番煎じで上手くいく前例っていうのがやっぱり少ないから、そこで頑張ったらめちゃめちゃかっこいいやんって。むしろ再結成するBiSの方が心配やって話も私はしたかな（笑）。でも、BiSとBiSHの戦いになるのは、時空が歪みすぎていてきついなっていう話もした記憶がある。ドラマ「ESCAPE それは誘拐のはずだった」（日本テレビ系）にファーストサマーウイカさんが出演中。桜田ひよりさん演じるヒロイン・八神結以の目付け役・万代詩乃役を演じています。来月11月16日（日曜）に、千葉県・幕張メッセ国際展示場9～11ホールでおこなわれる「氣志團万博2025」に出演します。詳しくは公式サイトをご確認ください。12月20日（土）には、念願だった東京ガーデンシアターでワンマンライブ「nukariari」を開催。詳しくは公式サイトをご確認ください。＜番組概要＞番組名：東芝ライフスタイル アイナ・ジ・エンドの「ほな、また」放送日時：毎週土曜18：00～18：30パーソナリティ：アイナ・ジ・エンド番組Webサイト： https://tfm.co.jp/honamata/番組公式X：@honamata_tfm