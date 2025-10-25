ウェストハムの主将であるイングランド代表FWジャロッド・ボーウェンが、チームメイトに奮起を促した。24日、イギリスメディア『スカイスポーツ』がコメントを伝えている。

ウェストハムは、24日に行われたプレミアリーグ第9節でリーズと対戦し、1－2で3連敗を喫した。9月27日にはグレアム・ポッター前監督（現スウェーデン代表監督）を解任し、ヌーノ・エスピリト・サント監督を招へいしたが、これまでリーグ戦9試合でわずか1勝のみと、不振から脱却できていない。

主将のボーウェンは試合後、「これがプレミアリーグであり、僕たちはどうにかして立ち直らないといけない。この現実を直視しなくてはいけない。みんながこの状況を把握し、何か変化を起こさないといけない」と、危機感を露わにした。

そして、「ポジティブなことは何も言えない。僕たちがどんな立場にあるのか、現実を見なければいけない。僕たちはリーグ19位で、苦境に立たされているということを受け入れなければいけない」と警鐘を鳴らした。

また、ボーウェンはウェストハムがなぜこれほど苦戦しているのかと問われると「理由はたくさんあるだろう。リーグで下から2番目の順位で、たった1勝しか挙げられていない状況だ。ドレッシングルームの雰囲気は沈んでいる」と回答。「ここ数週間にわたってインタビューで言い続けているように、この状況を変えることができる唯一の方法は、みんなで立ち上がり、自分たちを奮い立たせ、戦う準備を整えることだ」とチームメイトに奮起を促し、こう続けた。

「そういう姿勢がもっと重要だ。物事がうまく運ばないときに隠れて怯えることは簡単だ。実行するのは困難でも、僕たちはやらないといけない。それが僕のたった1つの考えだ。そして、選手たちにもそう言い続けている。『奮い立ち、食い下がれ』。自分たちでどうにかするしかないんだ」

【ハイライト動画】リーズvsウェストハム