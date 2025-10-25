今日の運勢は？ ★10月26日（日）12星座占いランキング！ 第1位は射手座（いて座）！ あなたの順位は何位…!?

2025年10月26日（日）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和6年）10月26日（日）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の莉瑠（リル）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は射手座（いて座）！ あなたの星座は何位……？好調な運気です。楽しいことが広がりやすいので直感を頼りに選択をしてみたり、活動的に過ごしてみましょう。ラッキーカラーはオレンジ。成長や学びの多い1日になりそうです。今日は視野を広げて色々なものに目を向けてみましょう。特に海外に関するものにツキがありそうです。恋愛運が好調で楽しいことにも恵まれる運気の日です。今日は好きな人や仲良くなりたい人に積極的にアプローチをしてみましょう。人付き合いが広がっていくような運気の日です。今日は価値観の違う人とも関わりを大切にすることを心掛けましょう。対人運が好調です。特に少人数での対話、１対1の対話にツキがあるので、思い浮かぶ人や今日一緒に過ごす人との時間を大切にしましょう。趣味や友達との時間が充実しやすい日。友達にメッセージを送ったり、趣味にとことん没頭したりするのも良さそうです。仕事運は好調ですが、疲れが目立ちやすい日。1人で抱え込みすぎず、周りにサポートを求めながら過ごしていきましょう。金運が好調です。今欲しいものがある人は思い切って購入してみるのも良さそうです。特にほしいものがない場合は、カフェに出掛けると良い気分転換ができそうです。マイペースに過ごせると良い日。今日は自分自身の心が求めていることに素直に従ってみましょう。たくさん睡眠を取ったり、好きなものを食べたり、自分自身を甘やかしてあげられると良さそうです。内省がテーマの日。今日は氏神様にお参りをすると心がスッキリしそうです。挨拶参りや日頃の感謝を伝えにお参りに行ってみましょう。モヤモヤが目立つ日。今日は外に出て気分転換を心掛けてみましょう。思い切って遠出をしてみるのも良さそうです。夜はゆっくりと湯船に浸かることをおすすめします。今日はオンオフのバランスが大切です。日中は外出したり、筋トレや運動など身体を動かす時間を過ごして、夜は早めに就寝がおすすめです今日は現状を見直してみましょう。あれこれ手を広げすぎないことが大切になりそうです。■監修者プロフィール：莉瑠（リル）占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなどの苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。SATORI電話占い月間ランキング連続1位。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/